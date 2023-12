De FIA gaat binnenkort de regels rondom samenwerking van teams verduidelijken. De motorsportorganisatie ziet dat het nodig is dit uit te leggen gezien de relatie tussen Red Bull en AlphaTauri. Wel benadrukt de FIA dat er momenteel nog geen reden is tot zorgen.

Volgend jaar zal AlphaTauri, in de woorden van Helmut Marko, ‘dichter bij Red Bull staan’. De exacte vormgeving daarvan is nog niet duidelijk, maar het leidde tot enkele zorgen bij de andere teams. Het feit dat Red Bull twee teams in de competitie heeft is iets wat al langer vraagtekens oproept bij sommige mensen.

Teambaas Christian Horner verduidelijkte recentelijk al dat het risico niet bestaat dat er een herhaling van de ‘Roze Mercedes’ komt. Ook de FIA maakt nu duidelijk dat er nog geen zorgen zijn over de relatie. “Wij geloven dat AlphaTauri specifiek heel andere aerodynamische oplossingen heeft dan het andere bedrijf”, stelt FIA-topman Nikolas Tombazis tegen Autosport. “We denken niet dat er sprake is van een directe samenwerking. Het is duidelijk dat ze hard werken en dat ze een stap vooruit hebben gezet. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat het door samenwerking komt.”

Strengere controle

Als hoofd van de commissie voor single seaters is Tombazis verantwoordelijk voor de Formule 1 en de vormgeving van de teams. Hij is zich ook wel degelijk bewust van de verhouding tussen Red Bull en AlphaTauri. “We controleren teams die dicht bij elkaar staan veel strenger dan we volledig onafhankelijke teams controleren. Dat doen we juist om ervoor te zorgen dat zo’n samenwerking gebeurt. Het is niet alleen een zorg tussen de twee genoemde teams, maar ook tussen andere paren van teams.”

“Ervoor zorgen dat zoiets niet gebeurt, is een van de lastige onderdelen van ons beleid”, vervolgt Tombazis. “We moeten controleren en ervoor zorgen dat al deze teams goed van elkaar gescheiden zijn. Daarom zullen we binnenkort verdere richtlijnen uitvaardigen om de teams meer informatie te geven over hoe ze ons ervan kunnen overtuigen dat dit niet gebeurt. We onderschatten deze uitdaging niet. Dit is een van de lastigste taken die we hebben.”

