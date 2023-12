AlphaTauri zal volgend jaar op een heel andere manier worden ingericht. Het team krijgt een nieuwe naam en logo, maar ook organisatorisch verandert er het een en ander. In de woorden van Helmut Marko zal het team “dichter bij Red Bull komen te staan”. Ook zal AlphaTauri meer onderdelen en middelen van Red Bull gaan gebruiken. Dat laatste aspect heeft tot wat zorgen bij de concurrentie geleid, al is er volgens Red Bull-teambaas Christian Horner geen reden tot zorgen.

Dat teams onderdelen en informatie uitwisselen is natuurlijk niets nieuws, maar soms kan het wat te ver doorschieten. Zo zorgde de Racing Point van 2020 bijvoorbeeld voor de nodige controverse. Het team, dat tegenwoordig Aston Martin heet, maakte toen gebruik van onderdelen en de windtunnel van Mercedes. De auto die Racing Point toen op de baan zette, leek dusdanig veel op de titel winnende auto van Mercedes van 2019, dat men het de ‘Roze Mercedes’ ging noemen.

Horner houdt stellig vol dat zoiets niet gaat gebeuren bij AlphaTauri. “We zijn nog ver verwijderd van een ‘Roze Mercedes’,” grapt Horner. “Er zijn een aantal overdraagbare onderdelen die duidelijk vermeld staan in de reglementen die je mag leveren en dat is wat ze krijgen. Als je naar de auto kijkt, dan zijn er fundamentele verschillen tussen die van hen en een Red Bull Racing-auto. Er zijn ook andere auto’s op de grid die qua concept veel meer op die van ons lijken dan de AlphaTauri.”

Hoe de auto zich uiteindelijk gaat ontwikkelen, is volgens Horner ook niet aan Red Bull. “Dat ligt aan de kwaliteit van de mensen in [Alpha Tauri],” zei hij. “Natuurlijk zijn er bepaalde onderdelen die we kunnen leveren. Dat gebeurt ook bij Mercedes en Ferrari. Zij leveren versnellingsbakken, ophanging, dingen voor de simulator en windtunnel. Dat is hetzelfde bij onze teams.”

“Natuurlijk is het vervolgens aan hen hoe ze die middelen gebruiken”, vervolgt Horner. “Je ziet dat McLaren hun middelen in bepaalde opzichten beter heeft gebruikt dan hun leverancier een deel van het jaar heeft gedaan. Het is echt aan AlphaTauri hoe ze gebruik maken van wat binnen de reglementen is toegestaan.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Openhartig gesprek met Max: ‘Sportief succes bepaalt niet mijn hele leven’

Exclusief interview: Jos Verstappen over pieken en dalen

Op bezoek bij Jens Munser: Zo wordt Max’ helm gespoten

Interview met Nico de Jong, het brein van Verstappen.com

Fotoreportage: Het jaar van Max door de lens van Peter van Egmond

Doe mee en win: De grote F1 fotoquiz met prachtige prijzen

Extra: dubbelzijdige megaposter Max met de kalender van 2024

Win gesigneerde F1-boeken en de EA Sports F1 Game 2023

Alles over de laatste twee GP’s van 2023 in Las Vegas & Abu Dhabi en nog veel meer!