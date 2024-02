McLaren trok woensdag het doek van de MCL38, de Formule 1-auto voor 2024. Eigenlijk werd de McLaren in januari al onthuld, maar waar het toen slechts om een digitale livery ging, kunnen we nu de daadwerkelijke auto bekijken. Het ontwerp is een evolutie van de MCL60, die tegen het einde van seizoen 2023 hoge ogen gooide.

De kleurstelling was dus al een tijdje bekend. Het Britse team kiest voor de traditionele papaya-details in combinatie met de inmiddels beruchte zwarte, carbon-look. De MCL38 is het geesteskind van Andrea Stella, de teambaas die het eind 2022 overnam van Andreas Seidl. Lando Norris en Oscar Piastri testen hun nieuwste bolide woensdag op Silverstone.

Werk aan de winkel

Andrea Stella is tevreden met het laatste wapenfeit, maar is ook behoedzaam voor de ontwikkelingen van de concurrentie. “We hebben het momentum van vorig jaar gebruikt, maar weten ook dat de andere teams vorderingen hebben gemaakt”, laat hij weten in een persbericht. “We hebben nog niet alles kunnen tackelen. Daar moeten we ons op focussen in het seizoen.” Ook CEO Zak Brown is conservatief met zijn verwachtingen: “We hebben er allemaal zin in, maar er is ook werk aan de winkel.”

De coureurs hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. McLaren-rijders Norris en Piastri hebben lange uren gemaakt in de simulator om de auto klaar te maken voor 2024. “Ik heb heel veel zin om de auto te testen op het circuit”, aldus Norris. “Het team heeft de afgelopen maanden hard gewerkt, maar in Bahrein weten we pas waar we staan.”



