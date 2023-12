De onthullingen van de auto’s markeren de onofficiële start van het Formule 1-seizoen. Waar gaat iedereen in 2024 in rijden? In dit artikel houden we bij wanneer alle auto’s onthuld zullen worden.

Red Bull

Naam: RB20

Datum: onbekend

Red Bull zal 2024 ingaan als regerend wereldkampioen na het beste seizoen in de geschiedenis van het team. Door het dominante seizoen in 2023 heeft het team ruimschoots de tijd gehad om de auto van 2024 alvast te ontwikkelen. De RB20 zal grotendeels bouwen op de twee bijzonder sterke voorgangers.

Mercedes

Naam: F1 W15

Datum: onbekend

Mercedes snakt naar een nieuwe auto na de teleurstellende W13 en W14. Sinds de nieuwe aerodynamische regels in 2022 is het Mercedes niet gelukt om een titelwinnende auto te ontwerpen. Het oorspronkelijke ontwerp is inmiddels losgelaten: net als de meeste andere teams kijkt Mercedes nu naar het idee van Red Bull om de eigen auto op te baseren.

Ferrari

Naam: onbekend

Datum: 13 februari

Ferrari was het eerste team dat de onthulling aankondigde. Op dinsdag 13 februari zal het team de auto bekendmaken waarin Carlos Sainz en Charles Leclerc in 2024 zullen rijden.

McLaren

Naam: onbekend

Datum: onbekend

Na twee jaar op rij een teleurstellende start te hebben gehad om dat later in het jaar weer goed te maken, hoopt McLaren dit keer meteen een goede indruk te maken. De nieuwe auto moet de voortgang doorzetten die McLaren in de tweede helft van afgelopen seizoen liet zien.

Aston Martin

Naam: AMR24

Datum: onbekend

De AMR23 kwam met veel ornaat op de baan: de auto leverde Fernando Alonso vijf podiums op in de eerste zes races. De hoop van Aston Martin is dat de opvolger deze prestaties kan evenaren en misschien zelfs een stapje extra vooruit kan zetten.

Alpine

Naam: A524

Datum: onbekend

Alpine begon al erg vroeg in het jaar met de ontwikkeling van de A524. De teleurstellende resultaten en de interne instabiliteit in 2023 zorgden ervoor dat de Franse renstal al snel de focus verlegde naar de auto van 2024.

Williams

Naam: FW46

Datum: onbekend

Williams rijdt in 2024 met de FW46, de 46 verwijzend naar het aantal jaar dat het team al in de Formule 1 rijdt.

AlphaTauri

Naam: onbekend

Datum: onbekend

Scuderia AlphaTauri RB – zoals het team officieel te boek staat bij de FIA – zal in 2024 meer samenwerken met zusterteam Red Bull. Daarmee hoopt het team de voortgang van vorig seizoen door te zetten en de strijd op het middenveld aan te kunnen gaan.

Sauber

Naam: C44

Datum: onbekend

Volgend jaar staat voor het eerst sinds 2018 niet Alfa Romeo, maar Sauber op de baan. Met de C44 hoopt het team een goede indruk te kunnen maken, voordat het in 2026 opnieuw van naam verandert. Dat jaar wordt het team omgedoopt naar Audi.

Haas

Naam: VF-24

Datum: onbekend

Coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg konden niet wachten om de auto van 2023 achter zich te laten. De hoop van hen en het hele team is dat de VF-24 ervoor zorgt dat Haas eindelijk die felbegeerde stap vooruit kan zetten en weg kan komen uit de achterhoede.

