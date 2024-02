Stake F1 Team, voorheen Alfa Romeo, presenteerde maandag hun eerste auto onder de nieuwe naam. Met deze ‘nieuwe identiteit’ breekt de C44 volledig met de donkerrode kleurstelling van vorig jaar en introduceert een felgroen design. Na Haas en Williams is Stake het derde team dat hun uitdager voor het komende seizoen heeft onthuld.

Als we de C44 naast zijn voorganger leggen, wordt heel snel duidelijk dat de sponsoren de livery behoorlijk hebben aangepakt. Groene elementen – met dank aan sponsor Kick – domineren het design. We mochten al eens eerder genieten van deze felle kleuren, toen deze ook voorbijkwamen tijdens de Grand Prix van België in 2023. Opvallend is het zeker.

Een gifgroene kleurstelling kenmerkt de C44 (Sauber)

Voor sommige fans kwam de opvallende livery niet als een verrassing. Oplettende kijkers kregen al een voorproefje van de nieuwe kleuren toen coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou in gifgroene racepakken te zien waren op sociale media. De lancering van de C44 ging gepaard met een flitsende show, waarbij duidelijk werd dat Stake F1 Team de afgelopen jaren ver achter zich wil laten. De renstal heeft zich opnieuw uitgevonden: “Dit is niet je opa’s lancering.”

Moeizaam Alfa Romeo

Binnen het team hoopt men dat de rigoreuze wijzigingen een verandering teweegbrengen in de prestaties. De ‘Alfa Romeo-jaren’ waren immers niet altijd even succesvol. In 2023 eindigde het team weer op een teleurstellende negende plek in het kampioenschap en reden de coureurs vaak een onopvallende race. Binnen het frisse Stake F1 Team Kick Sauber – een hele mond vol – hoopt men op betere resultaten voor 2024.

Stake (een internationaal online-gokplatform) is de naamgever van het team dat we eigenlijk kennen als Sauber. Het bedrijf is tot 2026 een belangrijke sponsor voor de Italianen, daarna gaan ze verder als een officieel Audi Formule 1-team.

