Maak kennis met de FW46, de nieuwste F1-bolide uit de fabriek van Williams. Althans, de kleurstelling van deze auto. Het team uit Grove, Engeland, presenteerde maandag 5 februari hun livery voor het komende F1-seizoen. Ze spreken zelf van een ‘lancering van het nieuwe seizoen’, waarbij we ons voor nu alleen kunnen vergapen aan de livery van de FW46 en de Williams-kleuren voor 2024. Voor beelden van de daadwerkelijke auto moeten we nog even geduld hebben.

Het team kiest dit seizoen opnieuw voor een donkerblauwe kleur, in combinatie met veel donkere accenten. Gewichtsbesparing voert hier de boventoon, met veel carrosseriepanelen in kaal carbon. Opvallend is dat de Duracell-airbox van vorig jaar – een sterk staaltje marketing – ook weer terug is. My Protein, een producent van voedingssupplementen, is sinds 2023 een belangrijke sponsor van het team en is dan ook prominent aanwezig op de sidepods.

Het design is een mix van het klassieke Williams-blauw met de nieuwere, donkere kleuren. Op de neus zijn dunne rood-witte strepen aangebracht, die verwijzen naar de pinstripes die Williams gebruikte in jaren ’80 en ’90. Een andere overeenkomst met deze periode: sponsor Komatsu. De Japanse fabrikant van bouwmachines steunde het team tijdens hun meest succesvolle jaren in de Formule 1 en is ook terug aanwezig op de FW46.

Details van de FW46, met My Protein sponsoring (Williams)

Williams is niet het minste team als het op fraaie auto’s aankomt. Met de speciale Gulf-samenwerking van vorig jaar vielen ze al in de prijzen en in hun lange geschiedenis heeft de Britse renstal meerdere iconische bolides geproduceerd. Een fotoserie met de opvallendste Williams-creaties bekijk je hier. Gulf is dit seizoen nog steeds verbonden aan het team, dus wie weet komt er nog eens een speciale versie van de FW46 om de hoek kijken.

Maar dat is natuurlijk niet het enige. Bij een nieuwe livery hoort ook een frisse outfit, dus debuteerden Alexander Albon en Logan Sargeant in overwegend witte racepakken met blauwe details, geheel in stijl met hun nieuwe uitdager voor 2024.

Alexander Albon en Logan Sargeant in de racepakken voor seizoen 2024 (Williams)

Williams hoopt zich dit jaar te kunnen meten met de betere teams in het kampioenschap. Het team eindigde in 2023 op een redelijke zevende plaats, mede dankzij het succes van Alexander Albon. De Brits-Thaise coureur scoorde zevenentwintig van de achtentwintig punten van het team. Rookie Logan Sargeant was minder succesvol.

