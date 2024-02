De successen uit vooral de jaren tachtig en negentig zijn netjes gedocumenteerd in de geschiedenisboeken. over Formule 1. Tegenwoordig is Williams een team dat pendelt tussen de middenmoot en de achterhoede op de grid. Met dank enkele uitschieters van Alexander Albon eindigde het team vorig seizoen als zevende in het constructeurskampioenschap. Later vandaag presenteert Williams de auto voor komend seizoen. Gaat men weer voor de mooiste livery?

Bij Williams hunkert men al jarenlang naar nieuwe successen. De grote vraag is hoe en met welke rijders. Teambaas James Vowles hamerde eerder dit jaar nog op meer financiële vrijheden voor de teams om de top te kunnen achterhalen. “Het is erg goed dat we die costcap hebben”, vertelde Vowles aan Speedcafe. “Maar het zit bijvoorbeeld onze organisatie wel in de weg. Er bestaat geen twijfel over: onze infrastructuur loopt twintig jaar achter. Ik heb dat heel duidelijk en publiekelijk gezegd, en met reden. Ik wil zorgen dat we hierin gaan investeren. Mijn hoofd financiën beschreef onze infrastructuur alsof het uit de tijd van de Ming Dynastie komt.”

Technisch directeur Pat Fry liet na afgelopen seizoen weten dat men binnen enkele jaren weer wil kunnen strijden met de top-drie en oude tijden wil laten herleven. Het lijkt op voorhand wel erg ambitieus. Williams behaalde in het verleden negen constructeurstitels en won zeven wereldtitels bij de coureurs, dankzij respectievelijk Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell Alain Prost, Damon Hill en Jacques Villeneuve. Alleen Ferrari behaalde meer titels bij de constructeurs.

Verhoudingen tussen Albon en Sargeant zijn duidelijk

Komend seizoen vormt Albon wederom de line-up met zijn Amerikaanse teamgenoot Logan Sargeant. Albon scoorde afgelopen seizoen 27 WK-punten, Sargeant 1. Oftewel, de onderlinge verhoudingen zijn duidelijk. Sargeant kreeg gedurende het seizoen veel kritiek, niet in de laatste plaats vanwege de schades die hij reed. In totaal kostten zijn capriolen het team 3,9 miljoen euro, waarmee hij het schadekampioenschap op zijn naam schreef. Desondanks werd zijn aflopende contract door de teamleiding toch nog met een jaar verlengd.

Zie hieronder de video van een crash van Logan Sargeant tijdens de Dutch GP op Zandvoort.

De laatste triomf van Williams dateert alweer van 2012, toen uitgerekend brokkenpiloot Pastor Maldonado in Barcelona zijn enige overwinning in de Formule 1 behaalde (zie ook foto boven). Dat was meteen een overwinning met een luchtje. Uitgerekend in het weekend dat oprichter Frank Williams zijn zeventigste verjaardag vierde, kwam het succes van de Venezolaan uit de lucht vallen.

Complottheorieën staken de kop op

Kort na de finish brak een brand uit in de Williams-garage, waarna meteen tal van complottheorieën de kop opstaken. Zo zou de brand in de garage bewijsmateriaal vernietigd hebben. Opvallend is wel dat Williams daarvoor en daarna niet meer in de buurt komt van een herhaling van de Spaanse stunt. Bij de brand raakten overigens 31 mensen gewond. Maldonado droeg zelf zijn 12-jarige neefje Manuel uit de brandende box.

Williams hunkert naar nieuw sportief succes in ieder geval. De vraag blijft vooralsnog hoe reëel dat is op korte termijn. Het team zal in ieder geval weer voor de vaste troostprijs gaan: de prijs voor de mooiste livery. Afgelopen seizoen ontving Williams in ieder geval een prijs voor de speciale Gulf-livery waarmee enkele races werden gereden.

