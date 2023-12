Als nieuwe technisch directeur heeft Pat Fry meteen duidelijke taal gesproken over waar hij heen wil met Williams. De weg naar boven is namelijk ingezet, dat biedt Fry vertrouwen voor de toekomst en dus wil hij op termijn strijden om het kampioenschap.

Bij Williams kunnen ze terugkijken op een goed jaar. Het Britse team werd zevende in het constructeurskampioenschap, terwijl het team de afgelopen vier jaar vaak nog genoegen moest nemen met de laatste plaats. Fry kijkt naar eigen zeggen daarom met vertrouwen naar de komende jaren.

Nadat de ervaren Brit eerder dit jaar vertrok bij Alpine, benaderde Williams’ teambaas James Vowles hem voor een functie bij diens team. Fry constateerde een gebrek aan enthousiasme bij het Franse team. In een gesprek met Motorsport Week vertelt de technisch directeur over de ambities van zijn nieuwe werkgever. “Het ultieme doel is om mee te strijden om het kampioenschap.”

Ambities

Hij vervolgt: “Binnen twee, drie, vier jaar moeten we ons echt kunnen mengen in de strijd met de top-3. Het is een uitdagende opgave, zeker als je kijkt naar waar we vandaan komen. Maar ik denk dat het zeker mogelijk is.”

Williams heeft een rijke historie. Het team maakte in de jaren ’80 en ’90 furore en won al negen keer de constructeurstitel. Fry streeft naar dit soort successen. “Je moet ergens beginnen. Stel dat je het kampioenschap binnen vijf jaar wil winnen. Dan moeten we de juiste middelen hebben, de juiste ‘mindset’ ontwikkelen en onze mensen verbeteren.” Onderschatten doet hij het niet: “Het is makkelijk om uit te stippelen, maar moeilijk om uit te voeren.”

