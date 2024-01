Williams-teambaas James Vowles pleit er opnieuw voor om de regels rondom de costcap te herzien. De Brit liep tijdens zijn eerste seizoen als teambaas regelmatig tegen het probleem aan dat het team genoeg geld heeft om verbeteringen aan te brengen, maar dat geld niet allemaal mag besteden.

Onder leiding van teambaas James Vowles heeft Williams het afgelopen seizoen een flinke stap vooruit gezet. De hoogtijdagen van de jaren ‘80 en ‘90 worden nog bepaald niet geëvenaard, maar het team heeft zich in ieder geval een beetje los weten te maken van de achterhoede van het veld. Het doel van Vowles is om langzaam maar zeker die stapjes vooruit te blijven zetten zodat Williams uiteindelijk weer voor de titel mee kan doen.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Maar dat kost geld. Geld dat Williams, verrassend genoeg, daadwerkelijk heeft. Het probleem zit hem er echter in dat Williams niet al dat geld mag besteden. De costcap die in 2021 werd ingesteld, bestaat namelijk uit twee delen: de operationele costcap (voor salarissen en het ontwikkelen van de auto) en de Capital Expenditure costcap. Deze CapEx costcap is gericht op bijvoorbeeld de faciliteiten, de fabriek, de algemene infrastructuur van een team dat langer mee moet gaan dan één seizoen. In die tweede categorie ondervindt Williams nu de problemen.

“Het is erg goed dat we die costcap hebben”, vertelt Vowles aan Speedcafe. “Maar het zit bijvoorbeeld onze organisatie wel in de weg. Er bestaat geen twijfel over: onze infrastructuur loopt twintig jaar achter. Ik heb dat heel duidelijk en publiekelijk gezegd, en met reden. Ik wil zorgen dat we hier in gaan investeren. Mijn hoofd financiën beschreef onze infrastructuur alsof het uit de Ming Dynastie komt.”

LEES OOK: Vowles erkent: faciliteiten Williams zijn twintig jaar verouderd

Nieuwe regels

Halverwege het afgelopen seizoen ging de Formule 1 akkoord met een aanpassing van de CapEx regels. In plaats van zes miljoen dollar die de teams mogen uitgeven voor speciale gevallen, kan Williams nu twintig miljoen dollar besteden. Het nieuwe bedrag wordt berekend op basis van hoe goed de teams het doen in het kampioenschap.

“Twintig miljoen klinkt als een gigantisch bedrag, of niet?” zegt Vowles daarover. “In de normale wereld is dat inderdaad ontzettend veel geld. Helaas is het in de Formule 1 zo dat we ongeveer 150 miljoen nodig hebben als we in willen lopen op de topteams. Dus dit helpt, maar het is pas het topje van de ijsberg. Ik kan je nu al zeggen dat die volledige twintig miljoen binnen enkele milliseconden besteed was.”

De uitdaging voor Vowles en Williams is nu om binnen deze grenzen vooruitgang te blijven boeken. In de ogen van Vowles is het nodig om de regels te blijven herzien, al benadrukt hij wel dat de costcap in de basis een goede regel is. De teambaas wil ook niet terug naar hoe het eerder was, toen de topteams bedragen uitgaven die de rest met geen mogelijkheid kon evenaren. “We hebben een situatie nodig waarin we geld uit kunnen geven, maar wel op zo’n manier dat het eerlijk is ten opzichte van de andere teams. Zover zijn we op dit moment nog niet.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Niet één, maar twee edities om 2024 mee in te luiden: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!