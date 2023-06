Williams-teambaas James Vowles heeft toegegeven dat sommige faciliteiten van het Britse team hopeloos verouderd zijn. Volgens Vowles moet er heel erg veel veranderen wil het team weer mee kunnen doen voor de winst.

Vowles trad in de winterstop aan als teambaas van Williams na jarenlang bij Mercedes te hebben gewerkt. Zijn doelstelling was het eens zo machtige Williams weer terug te krijgen aan de top, of in ieder geval weg uit de achterhoede. Dat wordt absoluut geen makkelijke opgave, zo erkent Vowles zelf ook.

“Sommige dingen hier zijn twintig jaar verouderd”, vertelt de teambaas aan Motorsport.com. “Het is logisch als je denkt aan de geschiedenis van dit team. Ze hebben twintig jaar lang vrijwel geen investeerders gehad. Daardoor zijn we nu in een situatie waarin een heleboel faciliteiten van twintig jaar geleden uit noodzaak intact gehouden zijn. Sommigen lopen zelfs achter op hoe het was toen ik al die tijd terug voor het eerst in de sport kwam, bij een heel ander team.”

Deze achterstand heeft er volgens Vowles ook toe geleid dat het team van Williams een vertekend beeld heeft van hoe dingen werken in de Formule 1. “Ze zijn in feite een hele tijd afgezonderd geweest van de andere teams. Daardoor hebben ze zich op een andere manier ontwikkeld. Hun beeld van wat succes is, is volledig anders dan hoe het bij de andere teams zit tegenwoordig. We moeten op dat gebied flink veranderen om te blijven verbeteren. De dingen die ik van het team heb gevraagd worden wel beschreven als ‘drie jaar aan ontwikkeling doen in zes maanden tijd’. Dat klopt misschien wel, maar dat is ook wat standaard is. Sterker nog, vaak is het nog zwaarder dan dat.”