Een verrassende zege, complottheorieën en brand: Maldonado, koning voor een dag

Dit weekend had de Grand Prix van Spanje verreden moeten worden, een nummer met historie. De race van 2012 zal voor altijd in de geschiedenisboeken staan als die met de meest onwaarschijnlijke winnaar in jaren. Pastor Maldonado, de Venezolaan die tot die gedenkwaardige dag nooit won, en dat ook nooit meer zou doen.

Een paar WK-punten, daar hoopt Pastor Maldonado op voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje. In de drieëntwintig Grands Prix die de Williams-coureur uit Venezuela tot dan toe in zijn Formule 1-carriere heeft verreden, behaalde hij er vijf. Maar Maldonado’s optimisme voor de race op het Circuit de Catalunya is gerechtvaardigd, want in China werd hij eerder dat jaar al achtste. Maar wie vooraf zijn geld heeft gezet op een overwinning voor Maldonado, kan rekenen op meewarige blikken. Een hoogvlieger hij immers niet.

Maldonado promoveerde in 2011 naar de Formule 1. Hij had een GP2-titel op zak, maar daarvoor wel vier seizoenen nodig gehad. Voor de overstap moest geld op tafel komen, en dat kwam van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij. Maldonado’s debuutseizoen was geen succes, al moet worden gezegd dat de Williams in 2011 ronduit beroerd was. Pastor Maldonado was een aardige, wat onbesuisde coureur, die op zijn dag snel kon zijn maar de concentratie miste om het de grote jongen lastig te maken. Tot dat weekend van 13 mei 2012.

Ondenkbaar

Tijdens de vrije trainingen op vrijdag volgen Maldonado’s prestaties het vertrouwde patroon: zeventiende in de ochtend, dertiende in de middagtraining. Maar op zaterdagochtend rijdt Maldonado naar de tweede tijd, een volle seconde sneller dan daags ervoor. En ’s middags, tijdens de kwalificatie, gebeurt het ondenkbare: Maldonado rijdt naar de tweede tijd, wat poleposition wordt als Hamilton wordt gediskwalificeerd. Naast Maldonado start Fernando Alonso als tweede, met op de tweede rij de Lotussen van Romain Grosjean en Kimi Räikkönen.

Zoals velen verwachten, pakt Alonso in zijn Ferrari bij de start de leiding Maar Maldonado volgt de lokale favoriet relatief gemakkelijk. Na de eerste pitstops is de Williams-coureur in het voordeel door nieuwe banden, terwijl Alonso met een set gebruikte banden de baan wordt opgestuurd. De ommekeer komt na de tweede serie pitstops: Maldonando stopt als eerste, Alonso komt klem te zitten achter achterblijver Charles Pic. Als ook Alonso een ronde later is gestopt ziet hij bij terugkeer op de baan hoe de Williams hem net te snel af is geweest. Toch: een Ferrari met een tweevoudig wereldkampioen versus een Williams met Maldonado achter het stuur, dat moet wel een gelopen race zijn.

Complottheorie

Een langzame derde pitstop voor Maldonado wordt gecompenseerd door Alonso’s problemen om voorbij te komen aan Kimi Räikkönen, maar toch is men er op de pitmuur bij Williams niet gerust op: “We rekenden erop dat we Pastor nog een vierde keer naar binnen moest halen, omdat zijn banden het anders niet zouden volhouden. Dan zouden we vierde of vijfde worden”, vertelt Maldonado’s engineer Xevi Pujolar later. Zoals Max Verstappen vier jaar later zou bewijzen, blijkt de laatste bocht cruciaal in Maldonando’s overlevingskansen tegen de ontketende Alonso. Uiteindelijk komt de Spanjaard net niet binnen DRS-bereik van zijn opponent: Maldonado wint met drie seconden voorsprong op Alonso.

In een bizarre samenloop van omstandigheden breekt kort na de finish een brand uit in de Williams-garage. Complettheoretici zijn er als de kippen bij: de Williams moest wel illegaal zijn, de brand zou het bewijsmateriaal vernietigen. Er wordt nooit bewijs gevonden voor deze vergezochte theorie. Wel opmerkelijk is dat Maldonado noch Williams ooit in de buurt komt van een herhaling van de Spaanse stunt – die ook nog eens samenvalt met het vieren van Frank Williams’ 70ste verjaardag. Maldonado keert terug naar zijn grillige vorm van weleer: een achtste, negende en vijfde plaats zijn na de zege in Barcelona de enige puntenscores dat jaar. Maar op die ene opmerkelijke dag in Barcelona is hij de koning van de Formule 1.