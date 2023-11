Een kampioenschap dat geen enkele coureur op zijn naam wil schrijven, is het Formule 1 schadekampioenschap. Terwijl Max Verstappen in 2023 alles won wat er te winnen viel, reed Williams-debutant Logan Sargeant in het net afgelopen Formule 1-seizoen de meeste schades bij elkaar. Met afstand zelfs.

Max Verstappen is bijna niets anders gewend dan winnen, maar als we gaan kijken naar de schades dit jaar, staat de Nederlander zelfs op de laatste plaats in het klassement. Volgens Redditor reed Verstappen ‘slechts’ 314.000 euro aan schade. Hiermee heeft de drievoudig wereldkampioen van Red Bull de laatste plaats stevig in handen.

Waar Red Bull veel minder blij mee zal zijn, is de hoeveelheid schade die Verstappens teamgenoot Sergio Pérez veroorzaakte. De Mexicaan eindigde weliswaar als tweede in het rijderskampioenschap, maar behaalde daarnaast de pijnlijke derde plek in het schadekampioenschap, met een schadebedrag van liefst 2,9 miljoen euro.

Sargeant: 3,9 miljoen euro schade

De ongewilde winnaar van dit kampioenschap is de ‘rookie’ Logan Sargeant geworden. De coureur van Williams kende een wisselvallig eerste seizoen in de Formule 1. De jonge Amerikaan was dan ook regelmatig op fouten te betrappen, wat terug te zien is in de cijfers. Sargeant reed gedurende het seizoen een duizelingwekkend bedrag van 3,9 miljoen euro aan schades bijeen.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Sargeant na zijn zware klapper in Japan (Foto: Motorsport Images)

Volgens Williams’ teambaas James Vowles houden de schadecijfers van Sargeant de ontwikkeling voor het volgende seizoen tegen. “We hebben veel meer schade gereden dan we hadden gehoopt. Dit betekent dat we meer extra onderdelen moeten produceren. Dit betekent dan ook dat we ons niet volledig kunnen richten op nieuwe onderdelen”, concludeerde de teambaas eerder al na de GP in Japan.

Carlos Sainz steeg de laatste twee raceweekends van het seizoen naar de tweede plek in het schadekampioenschap. Sainz reed in totaal 3,3 miljoen euro aan schades in 2023. Ruim de helft van dit bedrag, namelijk een dikke 1,8 miljoen euro, ontstond in de laatste twee weekends: het incident met de putdeksel in Las Vegas en zijn crash in de vrije training in Abu Dhabi.

Carlos Sainz na het incident met de putdeksel in Vegas. (Foto: Motorsport Images)

Schadekampioenschap

Logan Sargeant: 3,9 miljoen euro Carlos Sainz: 3,3 miljoen euro Sergio Pérez: 2,9 miljoen euro Esteban Ocon, 2,7 miljoen euro Lance Stroll: 2,6 miljoen euro Alexander Albon: 2,5 miljoen euro Kevin Magnussen: 2,3 miljoen euro Pierre Gasly: 2,2 miljoen euro Oscar Piastri: 2,1 miljoen euro Charles Leclerc: 1,7 miljoen euro Nico Hülkenberg: 1,4 miljoen euro De Vries/Ricciardo: 1,4 miljoen euro Lando Norris: 1,3 miljoen euro Yuki Tsunoda: 1,1 miljoen euro Guanyu Zhou: 1,1 miljoen euro Lewis Hamilton: 801 duizend euro Fernando Alonso: 755 duizend euro Valtteri Bottas: 637 duizend euro George Russell: 610 duizend euro Max Verstappen: 314 duizend euro

Het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt vanaf donderdag in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Openhartig gesprek met Max: ‘Sportief succes bepaalt niet mijn hele leven’

Exclusief interview: Jos Verstappen over pieken en dalen

Op bezoek bij Jens Munser: Zo wordt Max’ helm gespoten

Fotoreportage: Het jaar van Max door de lens van Peter van Egmond

Doe mee en win: De grote F1 fotoquiz met prachtige prijzen

Extra: dubbelzijdige megaposter Max met de kalender van 2024

Win gesigneerde F1-boeken en de EA Sports F1 Game 2023

Alles over de laatste twee GP’s van 2023 in Las Vegas & Abu Dhabi en nog veel meer!