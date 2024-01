Williams heeft een prestigieuze prijs gewonnen voor de speciale Gulf-livery waar het team mee heeft gereden. Tijdens de Race Media Awards werd Williams beloond met de prijs voor Merk van het Jaar. Het is de tweede grote prijs die Williams heeft ontvangen voor de speciale livery.

Afgelopen seizoen reed Williams in de Grands Prix van Singapore, Japan en Qatar met een speciale livery. Het was een variatie op de welbekende Gulf-livery, die vooral beroemd werd als kleurencombinatie van de Ford GT40 die in de jaren 1960 deelnam aan Le Mans. De variatie van Williams heette de ‘Bolder than Bold’ en was door fans gekozen uit vier mogelijke opties.

De Williams-livery in actie tijdens de Grand Prix van Singapore.

Het was deze interactie met fans waardoor Williams de Brand of the Year prijs won tijdens de Race Media Awards. De jury gaf aan dat mede hierdoor de livery van Williams een veel grotere impact had op de sport en het merk van beide partijen dan andere speciale liveries die afgelopen seizoen zijn gebruikt.

Het is overigens niet de eerste prijs die het team wint voor deze livery. Afgelopen december ontving Williams al de Brand Partnership of the Year tijdens de Autosport Awards. De commercial director van Williams kan alleen maar blij zijn met de prijzen. “Niet alleen heeft dit project deze twee iconische merken tentoongesteld, maar het heeft ook een wereldwijd publiek meegenomen via digitale acties”, schrijft James Bower namens Williams. “We kijken er erg naar uit om voort te bouwen op dit momentum in de toekomst.”

De blauw-oranje kleuren van de ‘Bolder than Bold’ tijdens de Grand Prix van Japan.

