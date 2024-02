Williams presenteert vandaag de nieuwe auto voor dit seizoen. Het team verschijnt net als afgelopen jaar aan de start met Alex Albon en Logan Sargeant. Wij doken in de archieven en zochten de meest iconische liveries van het ooit zeer succesvolle team, dat in 1977 debuteerde in de Formule 1.

Op de foto boven een beeld van de succesvolle Williams FW18 uit 1996 waarmee Damon Hill wereldkampioen werd. Jarenlang reed het team vooraan het veld in deze Rothmans-kleurstelling.

Williams wordt met Alan Jones achter het stuur van de FW07B in 1980 voor het eerst wereldkampioen (Motorsport Images)

Nigel Mansell domineert in 1992 het Formule 1-seizoen in de machtige Williams FW14B (Motorsport Images)

Williams stapt in 1998 van de kleur blauw af, maar begint met de FW20 ook aan een mindere periode. Regerend wereldkampioen Jacques Villeneuve staat slechts tweemaal op het podium dit seizoen (Motorsport Images)

De Williams FW26 is door de neus een bijzondere verschijning op de grid in 2004. Juan Pablo Montoya trapt de ‘walrus’ hier flink op z’n staart in Melbourne (Motorsport Images)

Pastor Maldonado achter het stuur van de Williams FW34 in Barcelona, 2012. Tot op heden de laatste keer dat het ooit zo succesvolle team wint in de Formule 1 (Motorsport Images)

Veel legendarische racewagens reden in het verleden rond in de kleuren van Martini. De Williams FW36 is in 2014 dan ook een lust voor het oog (Motorsport Images)

Ook de Gulf-kleurstelling laat de harten van veel autosportliefhebbers sneller kloppen. In 2023 speelt het team hier slim op in en racet met de FW45 een aantal GP’s in het herkenbare blauw-oranje (Motorsport Images)