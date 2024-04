Met vereende krachten repareerde Williams het chassis van Alex Albons gecrashte FW46 in Melbourne, twee weken geleden, in Japan bestemd voor Logan Sargeant. Bij de eerste vrije training van de Japanse GP, waarin Max Verstappen zoals zo vaak de toon zet, rijdt hij de auto opnieuw aan barrels.

De monteurs in Williams’ garage kunnen hun ogen bijna niet geloven. Met man en macht hebben ze hun Amerikaanse coureur een auto kunnen aanbieden, maar na een half uur zien ze dat er opnieuw werk aan de winkel is. Logan Sargeant verliest in bocht 7 de macht over het stuur en gaat hard de bandenstapel in. Rode vlag en een onderbreking van de sessie van een kwartier. Als de auto niet tijdig opgelapt kan worden of opnieuw te zwaar beschadigd is, dan zal de Amerikaan na Australië opnieuw een race werkloos moeten toekijken. Williams heeft ook in Japan geen reservechassis bij zich.

Een half jaar nadat Red Bull er de wereldtitel voor constructeurs veroverde, is de Formule 1 terug op het circuit van Suzuka. Voor het eerst in de geschiedenis is het hogesnelheidscircus in het voorjaar neergestreken voor de Japanse klassieker. De vierde race van 2025 staat voor veel teams in het teken van de eerste updates. Red Bull (vloer, sidepod inlet) en Aston Martin (vloer, diffuser) hebben de meeste vernieuwingen doorgevoerd, maar ook Ferrari, McLaren, Alpine en Williams hopen met nieuwe onderdelen verder vooruit te komen.

Hoewel het seizoen net op gang is gekomen, is Lewis Hamilton al één motor uit zijn pool van vier kwijtgeraakt. De schade aan de krachtbron die zijn uitvalbeurt in Melbourne inluidde, blijkt na inspectie niet te repareren. Een tegenvaller voor Mercedes en de Brit, die volgens eigen zeggen ‘de slechtste seizoenstart uit zijn carrière’ kent. Ayumu Iwasa daarentegen beleeft een van de mooiste dagen uit zijn loopbaan tot nu toe. De Red Bull-junior heeft in de eerste trainingssessie het stuur van Daniel Ricciardo overgenomen, zodat Visa RB in Suzuka uit een geheel Japanse line-up bestaat.

Na het openingsuur sluit Sargeant de rij, Iwasa klokt netjes een zestiende tijd en doet wat er van hem wordt verwacht. Max Verstappen sluit de sessie af met de beste tijd. De wereldkampioen is een paar tienden sneller dan teamgenoot Sergio Pérez en Ferrari’s Carlos Sainz.