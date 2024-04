Williams is erin geslaagd om Alexander Albons kapotte chassis op tijd te repareren voor de Grand Prix van Japan, maar ook dit weekend is er nog steeds geen reserve-chassis. Dat is een smet op het goede nieuws van het team dat ze in elk geval kan starten met twee auto’s.

Dat laatste was aanvankelijk nog maar de vraag na de crash van Albon in Melbourne anderhalve week geleden. Door de klapper in de eerste vrije training in Australië was het chassis zo beschadigd dat het daar niet kon worden gerepareerd. Het chassis werd op de zaterdag meteen naar de fabriek in Engeland gevlogen. Daar is sindsdien met man en macht gewerkt om het chassis tijdig klaar te krijgen voor vervoer naar Japan. Dat is gelukt.

“Een opluchting”, laat Albon weten via het team. “Het ging in Australië niet zoals we wilden. Maar het team heeft in de fabriek op een indrukwekkende manier het chassis kunnen repareren. Daardoor is het op tijd naar Suzuka gestuurd, daar ben ik iedereen dankbaar voor.”

Groot probleem

De lovende woorden ten spijt, heeft Williams echter nog altijd een groot probleem. Het reserve-chassis is er nog altijd niet en dus kan zich zomaar dezelfde situatie voordoen als in Melbourne. Toen moest het team na de crash van Albon met één auto verder en dus kon er maar één coureur rijden. De keuze voor Albon zorgde voor grote teleurstelling bij teamgenoot Logan Sargeant.

“Ik verwacht niet dat zoiets nog een keer gebeurt”, zegt Albon over het risico van weer een crash met alle gevolgen van dien. “Dat we geen derde chassis hebben, zorgt nu niet ineens voor een ander soort druk. We weten dit al sinds de eerste race.” Naar verwachting beschikt Williams overigens bij de Grand Prix van China eind deze maand wél over het zo vurig gewenste reserve-chassis.

