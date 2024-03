Alex Albon zal de rest van dit weekend namens Williams uitkomen in de auto van Logan Sargeant. Dat heeft het Engelse team besloten nadat duidelijk is geworden dat de auto van Albon na een crash niet meer gerepareerd kan worden voor het restant van de Grand Prix van Australië. Sargeant moet nu wijken en baalt daar logischerwijs van.

Albon crashte in de eerste vrije training en daarbij raakte de auto zo zwaar beschadigd dat er een nieuw chassis nodig is. Daarover beschikt het team van Williams in Australië niet en dus was reparatie de enige optie. Dat is echter onhaalbaar gebleken en dus stond de renstal voor de keuze: of met Albon verder in de auto van Sargeant, of alleen de Amerikaan laten rijden.

Het team koos voor Alexander Albon, de ervaren coureur die het team van punten moet voorzien. Teambaas James Vowles toont zich schuldbewust: “In de hedendaagse Formule 1 zou het niet moeten kunnen dat een team niet tijdig een extra chassis beschikbaar heeft. Dat is het gevolg van een achterstand die we in de winter hebben opgelopen. Logan zou niet moeten hoeven boeten voor een vergissing die hij niet heeft gemaakt, maar we hebben nu gekeken naar welke coureur in potentie de meeste punten zou kunnen scoren voor ons.”

Dat de keuze voor de ene nog beschikbare auto op Albon viel, kan Sargeant maar moeilijk verkroppen. “Dit is het moelijkste moment uit mijn loopbaan. Het is allesbehalve gemakkelijk. Maar goed, ik ben hier voor het team en zal, waar ik kan, bijdragen aan de prestaties dit weekend.”

Albon op zijn beurt is dankbaar, maar sprak zijn waardering uit voor hoe de Amerikaan reageerde. “Ik heb het ook niet zo gewild, maar ik moet nu zorgen dat ik punten ga scoren.”

Lees ook: VT1 GP Australië: Rode vlag na harde crash Albon, Verstappen achter Norris