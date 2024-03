Grenzen opzoeken betekent soms ook eroverheen gaan. Met alle gevolgen van dien. Dat merkt Williams-coureur Alexander Albon vrijdag in Melbourne tijdens de eerste vrije training; met een harde crash zorgt hij voor een rode vlag. De snelste tijd, voor wat het waard is, komt op naam van Lando Norris. Max Verstappen wordt tweede.

Het belangrijkste nieuws met betrekking tot VT1 in Australië is uiteraard dat Albon ogenschijnlijk ongedeerd uit de bolide weet te stappen na de crash met nog zo’n twintig minuten op de klok. Hij klapt in bocht zes tegen de muur, raakt vervolgens ook de muur verderop aan de linkerkant en komt tot stilstand in bocht 8.

Saillant detail: bij zijn laatste optreden in Melbourne crashte Albon eveneens. Dat was vorig jaar, tijdens de race zelf. Wat de crash in de eerste vrije training betekent voor de rest van Albons vrijdag, of zelfs zijn hele weekend, zal de tijd leren.

Over tijd gesproken: Lando Norris zet uiteindelijk de snelste ronde neer, voor Max Verstappen en George Russell. De onderlinge verschillen zijn miniem: de eerste zeven auto’s schelen maar een tiende van een seconde. Hoe de verhoudingen precies liggen, zal later dit weekend duidelijk worden.

Met zachtere banden dan vorig jaar op dit circuit is het voor de Formule 1-coureurs in de eerste vrije training meer dan normaal een kwestie van aftasten en grenzen opzoeken. Fernando Alonso is een van de mannen die eroverheen gaat: hij maakt een uitstapje naar de grindbak, maar kan verder. Valtteri Bottas volgt met een mooie spin.

En Verstappen? Die werkt zijn programma af, maar heeft ook zo zijn momentjes en vermoedt een beschadigde vloer. Vlekkeloos gaat het dus nog niet voor de Nederlander, al zal de klassering hem weinig weinig interesseren.

Uitslagen