Het Formule 1-team van Williams onthulde maandag dat het gaat samenwerken met whisky-merk Coachbuilt. Dit bedrijf werd in 2021 opgericht door onder andere voormalig wereldkampioen Jenson Button. Coachbuilt wordt een officiële sponsor van het team en brengt op zijn beurt een reeks exclusieve whisky’s uit, die het succesvolle motorsport-verleden van Williams moeten vieren.

Na het ijs van Charles Leclerc en de likeur van Lewis Hamilton kunnen fans binnenkort genieten van een glaasje Williams on the rocks. Het team spreekt zelf van een samenwerking die “twee innovators in hun respectievelijke domeinen samenbrengt.” De expertise van Williams op het gebied van motorsport moet worden gecombineerd met de passie van de Whisky-brouwers van Coachbuilt.

Coachbuilt werd in 2021 opgericht door andere oud-wereldkampioen Jenson Button. De Engelsman stampte in drie jaar tijd een succesvol Whisky-merk uit de grond. “Om samen te werken met Williams Racing terwijl we pas onze derde verjaardag vieren, is heel bijzonder en ik kan niet trotser zijn”, reageerde hij. “Het betekent veel om samen te mogen werken met een bedrijf dat zoveel mijlpalen heeft gekend. We zijn blij dat we de meest bijzondere momenten mogen eren met onze Whisky.”

Ook Williams is trots dat het weer kan samenwerken met Button. De sponsordeal betekent voor het team een kans om “de lange en voorspoedige relatie te vieren tussen Williams en Jenson.” De wereldkampioen van 2009 begon zijn Formule 1-carrière aan het begin van deze eeuw bij het het team uit Grove.

Jenson Button met Frank Williams in zijn debuutjaar (2000) in de Formule 1 (Motorsport Images)

