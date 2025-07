Voormalig Formule 1-coureur Jenson Button kondigt aan te stoppen bij Cadillac en in het FIA World Endurance Championship (WEC). De Brit heeft besloten om in 2026 niet nog een volledig seizoen in de raceklasse te rijden. Toch neemt Button nog niet helemaal afscheid van de autosport.

Jenson Button reed tussen 2000 en 2016 als voltijdscoureur in de Formule 1, en pakte in 2009 zijn eerste en enige wereldtitel. Sinds zijn vertrek uit de koningsklasse kwam Button meermaals uit in het World Endurance Championship (WEC). De Brit had een tweejarig contract bij het Britse team Jota, dat dit seizoen samenwerkt met Cadillac in de WEC. Buttons contract loopt aan het einde van het jaar af, en de coureur heeft besloten om deze niet te verlengen.

Button noemde groeiende familieverplichtingen en een overvolle persoonlijke agenda als twee redenen voor zijn besluit om zijn WEC-helm aan de wilgen te hangen. Toch zwaait de 45-jarige coureur de autosport nog niet helemaal gedag. “Mijn leven is zo druk geworden met zoveel verschillende dingen. Ik heb een erg drukke agenda”, vertelt Button over zijn besluit tegen Motorsport.com. “Het is tijd dat ik meer aan de toekomst ga denken, en ik wil ook meer tijd doorbrengen met mijn familie. Het zou ook oneerlijk zijn geweest tegenover het team: ik heb waarschijnlijk niet genoeg tijd om er alles voor te geven.”

Terugkeer naar NASCAR?

Hoewel er nu dus een einde komt aan Buttons carrière in de WEC, is de Brit nog niet van plan om helemaal met pensioen te gaan. “Ik blijf volgend jaar wel racen, maar niet een volledig seizoen”, legt Button uit. Of het een terugkeer naar NASCAR wordt – Button maakte in 2023 een uitstapje naar de Amerikaanse raceklasse – daar doet de coureur nog geen uitspraken over. “Misschien, we zullen zien.”

