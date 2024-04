Charles Leclerc heeft uiteraard een passie voor motorsport en Ferrari, maar onlangs deelde hij nog een belangrijke hobby op zijn Instagram-pagina: ijs eten. Inmiddels heeft hij van zijn hobby zijn werk gemaakt door te investeren in zijn eigen gelato. IJs-fans opgelet, binnenkort kun je in Italië terecht voor een bolletje uit de fabriek van Charles Leclerc.

LEC, zoals het ijs-merk van Charles Leclerc heet, brengt een reeks aan caloriearme smaken op de markt. Formule 1 is nu eenmaal topsport, dus een ongezond tussendoortje gaat er bij Leclerc niet in. LEC is verkrijgbaar in de smaken vanille, karamel-zeezout, pistache, pinda-karamel en chocolade. Wie een hapje wil proeven zal wel even naar Italië moeten reizen, voorlopig is het merk alleen daar te krijgen.

De Ferrari-coureur wilde aanvankelijk zijn eigen ijszaakje openen in Monaco, maar toen hij benaderd werd door de Italiaanse ijsgigant Grom wilde hij het veel grootser aanpakken. De lancering in Italië is dan ook slechts het begin voor LEC. “Ik ben al bezig met nieuwe smaken voor 2025, maar ondertussen hebben we ook het doel om eind dit jaar in de Franse supermarkten te komen”, reageerde de coureur enthousiast.

Gaat een dergelijke onderneming niet in de weg zitten voor een Formule 1-coureur? “Ik zou dit project nooit alleen gestart zijn”, verzekerde Leclerc. “Daarvoor heb ik niet genoeg tijd. 99 procent van mijn leven is Formule 1 en mijn prioriteit is om de beste coureur te zijn.” Zijn toekomstige teamgenoot, Lewis Hamilton, is onlangs ook een eigen onderneming gestart. De Engelsman produceert zijn eigen alcoholvrije likeur. “We hadden het er onlangs nog over”, lachte Leclerc. “Hij (Hamilton, red.) heeft een nieuwe drank en ik heb mijn ijs. Dus als hij bij Ferrari aankomt, zullen we dat zeker vieren met mijn ijs en zijn drank.”



