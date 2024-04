De Britse zakenman Peter Kenyon is aangesteld al commercieel adviseur bij het team van Williams. Hij was eerder de grote baas bij bekende Engelse voetbalclubs als Chelsea en Manchester United. Aan Kenyon de taak om Williams op commercieel gebied te versterken. Na een aantal kostbare crashes van coureurs Albon en Sargeant is zijn hulp waarschijnlijk meer dan welkom.

Peter Kenyon was tussen 2000 en 2009 de grote baas bij eerst Manchester United en daarna Chelsea, twee van de grootste voetbalclubs in Engeland. Volgens de Britse tabloid The Mirror richt Kenyon zich vanaf nu op de Formule 1. Een woordvoerder van Williams heeft laten weten dat de samenwerking “een voorbeeld is van hoe wij ons versterken op en naast de baan, in lijn met onze langetermijnambitie om terug te keren naar de voorhoede.”

Williams is hard op weg om meer en meer sponsoren naar het team toe te trekken. Peter Kenyon gaat daarbij een belangrijke rol spelen. Het team kan zijn hulp ongetwijfeld goed gebruiken, de vele crashes van Alexander Albon en Logan Sargeant beginnen aardig in de papieren te lopen.

2 miljoen aan schade

Volgens The Race is er inmiddels voor ruim 2 miljoen dollar aan schade gereden bij Williams. Albon parkeerde zijn FW46 in Australië tijdens VT1 in de muur. Tijdens de race maakte hij gebruik van het chassis van zijn teamgenoot, die niet langer mocht deelnemen. In Suzuka was het Sargeant die crashte in de eerste vrije training, terwijl Albon in de race wéér in de muur reed na contact met Daniel Ricciardo.

Geen beste seizoensstart voor het team uit Grove, dat nog steeds op nul WK-punten staat. Teambaas James Vowles is dan ook allesbehalve tevreden. “De afgelopen twee weken waren zwaar”, zei hij na de race op Suzuka. “Ik denk dat het voor ieder team moeilijk is als je drie zware ongelukken krijgt waarbij vrijwel alle uitrusting van de auto is uitgeschakeld. Als je dat uitspreidt over drie seizoenen kun je ermee omgaan, maar het is moeilijk om dat in slechts een paar races te overbruggen.”

