De Grand Prix van Japan ging spectaculair van start. Zo als zo vaak het geval op Suzuka, zit het gevaar in de eerste bochtencombinatie. Terwijl Daniel Ricciardo een aanval van Lance Stroll wilde pareren, zag de Australiër Alex Albon over het hoofd aan de andere zijde van zijn VCARB. De twee coureurs raakten elkaar en vlogen in de bandenstapel. De wedstrijdleiding besloot de rode vlag te zwaaien en de race werd gestopt. De monteurs van Williams mogen, wederom, aan de bak om de FW45 te repareren.

