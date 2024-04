Mercedes-teambaas Toto Wolff benoemt dat zijn team in aanmerking was gekomen voor een podium in Japan, maar een ronduit ‘rampzalige’ eerste stint gooide roet in het eten. Op Suzuka zag George Russell het zwart-witgeblokt als zevende, gevolgd door Lewis Hamilton op de negende plek.

Na de rode vlag in de eerste ronde, door een crash tussen Alex Albon en Daniel Ricciardo, kozen beide Mercedessen voor een set harde banden. Wolff vertelt over de moeilijkheden tijdens de openingsfase van de race. “We moeten echt kijken waar het misging in die eerste stint. We onderzoeken of de banden juist te warm werden, of dat we juist te veel aan het managen waren.”

Later in de race zag de snelheid van de Mercedes er aanzienlijk beter uit. “Als we kijken naar de tweede en derde stint, dan was dat echt veelbelovend. We waren supersnel. Zonder die rampzalig eerste stint hadden we voor het podium kunnen racen”, zo concludeert de 52-jarige Oostenrijker.