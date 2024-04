Na een knappe derde plek in de kwalificatie op Suzuka, moet Lando Norris op zondag genoegen nemen met een vijfde plek. De Brit zegt dat McLaren in vergelijking met Ferrari ‘niet genoeg’ snelheid heeft. Ferrari loopt wederom uit in het constructeurskampioenschap.

“Het voelde als een gevecht wat we niet konden winnen”, zegt de McLaren-coureur. “Het was een zware race. Vergeleken met de Ferrari’s was het gewoon niet genoeg. Het voelt niet lekker om van de derde startplek terug te zakken naar de vijfde plek, toch hebben we weer alles gegeven.”

“We hebben het maximale aantal punten gehaald, na de twee beste teams dan. Dat is alles wat we konden doen vandaag”, concludeert Norris. Zijn teamgenoot, Oscar Piastri, kwam als achtste over de streep, nadat hij in de slotfase ingehaald werd door George Russell.

Ook McLaren-teambaas Andrea Stella ziet het verschil in snelheid. “Er waren geen problemen. Wat je vandaag hebt gezien, is een goed beeld van de daadwerkelijke snelheid van de teams.”