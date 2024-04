De DNF in Melbourne is naar een ver verleden verdrongen. Op Suzuka was Max Verstappen weer heer en meester met een overtuigende overwinning tijdens de GP van Japan. Ook de internationale pers ziet dat de natuurlijke orde in de Formule 1 weer is hersteld. Op de bovenste trede van het podium gaat de Nederlander rustig verder aan zijn vierde titelrace. “Zonder uitvalbeurt is hij niet te kloppen.”

Het Duitse Bild zette de toon na de race in Japan. “Alles is weer normaal!”, oordelen ze in Duitsland. “Red Bull racete niet alleen naar een één-twee overwinning in Japan, maar nam ook de dubbele leiding in het coureurskampioenschap. Een situatie waar Mercedes op dit moment alleen maar van kan dromen.” De vaderlandse renstal heeft volgens Bild nog altijd moeite met de balans van de W15. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton moesten het doen met de zevende en de negende plek. De krant heeft wel een lofzang voor Hamilton, die werd geprezen als een goede teamgenoot nadat hij Russell langszij liet komen.

Bij de Daily Mail wil men vooral benadrukken dat Red Bull met de RB20 een feilloze auto heeft gebouwd, die Max Verstappen perfect weet te benutten. De Engelsen schrijven dat de racewinnaar “hulde bracht aan zijn onstuitbare auto toen de regerend kampioen van Red Bull terugkeerde naar de overwinning in Japan.” Dat de RB20 in Melbourne nog een uitvalbeurt veroorzaakte, zijn ze ook bij de Daily Mail allang vergeten. “Het vervroegde einde bij de Grand Prix van Australië gaat meteen geschiedenisboeken in”, schrijft de krant. Bij The Guardian waren ze vooral onder de indruk van de Nederlandse coureur. “Max Verstappen zorgde ervoor dat het eigenlijk gewoon weer business as usual was met een indrukwekkende, zorgeloze overwinning.”

De Italiaanse pers – waarbij Ferrari door de aderen stroomt – lijkt de overwinning van Verstappen ook maar moeilijk te kunnen verkroppen. La Gazzetta dello Sport schrijft dat de Red Bull-rijder als een ‘robot’ te werk ging op Suzuka, maar wil ook het belang van de RB20 niet onderschatten. “Deze race bevestigt de kwaliteit van de RB20”, aldus de Italianen. “De tweede plaats van Pérez is een bevestiging van hoe belangrijk de techniek is in dit kampioenschap. Geen enkel team kon Red Bull partij bieden.”

Tenslotte buigt het Franse L’Equipe overtuigend voor de Hollandse meester. Met Franse coureurs Ocon en Gasly in een draak van een Alpine, geeft de sportkrant zich snel gewonnen. “Als hij niet uitvalt, dan is de drievoudig wereldkampioen gewoon niet te kloppen”, wordt er geschreven. “De boeman Verstappen is terug”, luidt de conclusie.

