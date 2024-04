Max Verstappen was uitermate in zijn nopjes met de dominante manier waarop hij zondag in Japan zijn derde zege van het seizoen in de wacht sleepte. “Het kon niet beter”, stelde de drievoudig wereldkampioen van Red Bull op het circuit van Suzuka tevreden vast.

Meteen na de race werd Verstappen op de grid geïnterviewd door Mark Webber. Tegenover de oud-coureur van Red Bull bekende de drievoudig wereldkampioen dat hij onderweg geen problemen had ondervonden.

“Het ging erg goed. Het kritieke punt was natuurlijk de start, waarbij je iedereen voor moet zien te blijven. Dat lukte en daarna werd de auto beter en beter. Ook de pitstops gingen goed en de strategie pakte perfect uit. Het kon dus eigenlijk niet beter. We hebben in de vorige race in Melbourne natuurlijk een kleine hapering gehad (Verstappen viel uit met remproblemen, red.), maar ik ben blij dat we nu weer hebben gewonnen. Voor Honda is het geweldig en de fans zijn hier altijd fantastisch”, aldus Max Verstappen, die ook nog tekende voor de snelste raceronde.

‘Op naar interessant weekend in China’

Achter Verstappen eindigde zijn teamgenoot Sergio Pérez als tweede, hetgeen voor Red Bull alweer de derde dubbelslag van het seizoen betekende. Pérez toonde zich opgelucht. In de WK-stand leidt Verstappen met 77 punten, vóór Pérez (64). Lees hier het raceverslag van de Grand Prix van Japan.

De volgende race is over twee weken in China, waar de eerste sprintrace van het seizoen op het programma staat. “We zijn een aantal jaren niet in China geweest, dus het belooft met slechts één vrije training een interessant weekend te worden”, aldus Verstappen.

