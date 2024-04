Dat ze niet wonnen, deerde amper: bij Sergio Pérez en Carlos Sainz was er na afloop vooral opluchting dat ze op het podium stonden. De één sprak van revanche, de ander was blij dat een inhaalrace beloond werd.

Pérez wist dat er geen enkele maat stond op zijn teamgenoot Max Verstappen. Achter hem vocht hij met de rest van het veld om plek 2. “De start en de herstart gingen best goed, maar niet genoeg om Max te verschalken. Daarna moest ik hard pushen, ook door een undercut van Lando Norris. Daarna ging het beter en dus ben ik blij. Want vorige keer kende ik een slecht weekend, ik heb nu met het team weer momentum.”

Sainz, die net als Pérez sprak van opluchting, heeft dat laatste misschien nog wel veel meer. De Spanjaard, winnaar van de Grand Prix in Australië, liet in Japan een fraaie inhaalrace zien. De racepace van de Ferrari was sterk. “Daarom ben ik erg blij, ik kon goed naar voren komen. Het was soms moeilijk met de banden, inhalen was ook niet altijd eenvoudig. Ik wist dat er veel moest gebeuren om nog derde te worden. De podiumplek is een mooie beloning voor de inhaalrace.”