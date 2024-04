Zonder noemenswaardige problemen heeft Max Verstappen zondag de Grand Prix van Japan op zijn naam geschreven. De race over 53 ronden op het circuit van Suzuka voelde voor de drievoudig wereldkampioen van Red Bull als de spreekwoordelijke ‘walk in the park’. Er was van start tot finish werkelijk geen vuiltje aan de lucht. Voor Verstappen betekende het zijn derde zege op rij in Japan.

De race in Suzuka begon wel met een dubbele klapper, al in de eerste ronde. Alexander Albon werd na de eerste bocht geraakt door Daniel Ricciardo, beiden klapten vervolgens hard in de bandenstapel, waardoor de wedstrijd middels de rode vlag al werd geneutraliseerd voordat deze feitelijk begonnen was.

Zie hier de video van de crash van Albon en Ricciardo

Na de herstart, zo’n 25 minuten later, kwamen Verstappen vanaf P1 en zijn teamgenoot Sergio Pérez vanaf P2 wederom goed weg. Waarbij Verstappen al snel buiten DRS-schootsafstand kwam van de Mexicaan. En daarmee was voor Verstappen de klus feitelijk al geklaard. In het vervolg reed hij zorgenvrij en geholpen door twee foutloze pitstops (in respectievelijk 2,1 en 2,0 seconden, foto boven) naar alweer zijn 57e overwinning als F1-coureur. Belangrijker was dat hij zich revancheerde voor zijn vroege uitvalbeurt van twee weken geleden in Melbourne (vanwege remproblemen) en zijn voorsprong in de WK-stand vergrootte.

Teleurstellend schouwspel

Aardig feitje was nog wel dat Max Verstappen in Japan de grens van 3000 ronden aan de leiding in een Formule 1-race doorbrak. Pérez tekende in Suzuka voor de tweede plaats, Carlos Sainz (Ferrari) voor de derde. Voor Red Bull was het na Bahrein en Saoedi-Arabië de derde dubbelslag in vier races.

Op gepaste afstand van Verstappen was er onderweg wel een aantal vermakelijke schermutselingen, maar over de gehele linie stelde de race in Japan als schouwspel teleur.

Vooraf waren met name bij Ferrari de verwachtingen tamelijk hooggespannen op basis van het tempo in de long runs tijdens de trainingen en de dubbelslag van twee weken geleden in Melbourne. Daar won Carlos Sainz, vóór zijn teamgenoot Charles Leclerc. Een nieuwe sportieve stunt zat er voor de Scuderia echter niet in. De derde plaats voor Sainz was het hoogst haalbare, terwijl Leclerc als vierde werd afgevlagd. De Monegask had halverwege de race nog wel zijn bekende slippertje, toen hij onder de druk van Pérez bezweek en een kort moment naast de baan belandde. Het kostte hem op dat moment P2 in de wedstrijd, waarmee hij Pérez steviger in het zadel hielp.

In de slotfase van de race schoot Logan Sargeant nog even van de baan. Door een stevige stuurfout belandde hij in het zand. De Amerikaan van Williams wist zijn auto – weliswaar achterwaarts – weer terug op het asfalt te krijgen, waardoor een gele vlagsituatie werd voorkomen. Sargeant werd even later als zeventiende en laatste coureur afgevlagd. Daarmee deed hij zijn reputatie als slechtste coureur op de grid andermaal eer aan.

Yuki Tsunoda wederom in de punten

Voor de Japanse fans was de puntenfinish van Yuki Tsunoda nog reden tot juichen. De coureur van Visa RB werd als tiende afgevlagd. Het was na zijn zevende plaats in Melbourne de tweede race op rij dat hij punten scoorde voor het zogenoemde opleidingsteam van Red Bull. Naast Ricciardo en Albon was de Chinees Guanyu Zhou (Stake F1/Kick Sauber)de derde uitvaller van de race. Hij moest al in de beginfase capituleren vanwege problemen met zijn versnellingsbak. De volgende race is over twee weken in China.

Uitslagen