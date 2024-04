Bij de GP van Japan van 2024 wordt er ook stilgestaan bij Jules Bianchi. 10 jaar geleden crashte de Franse coureur op het circuit van Suzuka, een ongeluk dat hem uiteindelijk fataal zou worden. Voor Charles Leclerc is dit raceweekend extra speciaal. Leclerc – dit zich het petekind van Bianchi mocht noemen – racet met een speciale helm, als eerbetoon aan zijn overleden held.

Bianchi was een Ferrari-rijder in wording en racete vanaf 2013 voor Marussia. In 2014 reed hij tijdens een regenachtige GP van Japan in op een kraanwagen. De coureur liep ernstig hersenletsel op, waardoor hij – na een half jaar in coma te hebben gelegen – kwam te overlijden. Het was het eerste fatale ongeval sinds de crash van Ayrton Senna van 1994.

De families van Bianchi en Leclerc onderhielden een nauwe band. De Fransman werd zelfs de peetvader van huidige Ferrari-coureur en ondersteunde diens race-carrière. Nu – 10 jaar na het ongeluk – eert Leclerc hem met een unieke helm. “Een speciale helm ter nagedachtenis aan een heel speciaal persoon”, schrijft de Monegask op Instagram. Het ontwerp van zijn helm bevat de kernkleuren van zijn peetvader en het nummer 17-logo.

“Dit jaar is het tien jaar geleden dat we Jules hier in Japan hebben verloren”, vervolgt Leclerc. “Zoveel herinneringen samen die ik nooit zal vergeten. Ik mis je en ik zal er alles aan doen om die helm zondag op de bovenste trede van het podium te krijgen.” Bekijk de hele post hieronder.



