Dit jaar is het tien jaar geleden dat Jules Bianchi tijdens de Grand Prix van Japan een ernstig hoofdletsel opliep bij een crash. Nadat de Franse autocoureur een half jaar in een coma heeft gelegen, komt hij helaas te overlijden. Het heeft een grote impact op de Formule 1 en onze techniekexpert Ernest Knoors legt uit hoe de sport sindsdien veiliger is geworden.

Sinds het inktzwarte Formule 1-weekend in Imola in 1994 zijn er veel maatregelen getroffen om de wagens en circuits veiliger te maken. Lange tijd wordt er nog gediscussieerd over de veiligheid van het meest kwetsbare deel van de coureur: het hoofd. De rolbeugel alleen is niet voldoende, zo is na het zware ongeval van Jules Bianchi in Japan gebleken. De Fransman klapte tegen een takelwagen en bezweek door de opgelopen zware hersenschade. Ook het noodlottige ongeval van Indycar-coureur Justin Wilson, hij kreeg tijdens een race een onderdeel van een andere wagen tegen zijn helm en overleed aan de gevolgen daarvan, heeft bewezen dat de rolbeugel alleen onvoldoende bescherming biedt.

Veel weerstand tegen de halo

“Er worden verschillende opties getest waarbij de Indycar uiteindelijk voor een aeroscreen kiest. De Formule 1 prefereert de halo, een titaniumbeugel die sinds 2018 boven de cockpit zit. Ik weet nog dat er in het begin veel weerstand bij coureurs en fans was. Vooral omdat deze oplossing indruist tegen de essentie van open wheel racing”, herinnert Knoors zich. “Maar na een aantal flinke crashes wordt snel duidelijk dat de halo een aanwinst is voor de sport. Het voorkomt letsel en redt levens. Nu weet je eigenlijk al niet meer beter en ben je blij dat dit erop zit.”

Bianchi, de peetoom van Charles Leclerc, was de eerste coureur sinds Ayrton Senna in 1994 die overleed in de F1.