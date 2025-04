Voor een slapeloze nacht was het net te vroeg, maar buurtbewoners zal het niet zijn ontgaan: vlak voor zonsondergang liet Thierry Boutsen het gebrul van de ‘krachtigste motor uit de Formule 1-geschiedenis’ na bijna veertig jaar opnieuw galmen over Circuit Zandvoort. In de zogenoemde shakedown werd de door Ernest Knoors gerestaureerde Arrows uit 1985 voor het laatst getest, als opmaat naar het raceweekend in Imola, waar het ‘bijzondere verhaal’ rond de Belgische oud Formule 1-coureur en de bolide in een demonstratie wordt herbeleefd.

Langs de stille rij pitboxen op Circuit Zandvoort trekt pitbox 21 de aandacht. Die is, maandag even over 17.00 uur, tot de nok toe gevuld. Fotografen, videomakers en kopstukken uit de Nederlandse autosportwereld, onder wie Jan Lammers, Tom Coronel en Allard Kalf, zijn opgetrommeld. Te midden van alle aandacht staat een Belg: niemand minder dan de 67-jarige drievoudig Grand Prix-winnaar Thierry Boutsen, samen met ‘zijn’ Arrows A8-BMW F1. Na twee jaar restauratie door Ernest Knoors en zijn mensen van Parabolica maakt de Formule 1-bolide uit 1985 over een kleine twee uur, na al die decennia, opnieuw zijn opwachting.

De laatste voorbereidingen worden getroffen. Op de Arrows worden GoPro’s zorgvuldig gemonteerd, het stuur wordt vastgeklikt en de Goodyear-banden gaan erop. Boutsen zet zijn donkerblauwe helm op, getekend door twee ononderbroken geel-oranje-rode driestrepen die elkaar diagonaal kruisen. Dan stapt hij in de cockpit, start de motor, waarna het oorverdovende gebrul van de 1200 pk-motor losbarst. Het doorgaans stoere autosportpubliek krimpt even in. Wie geen oordoppen draagt, steekt haastig de vingers in de oren en sommigen verlaten zelfs de pitbox.

‘Wat een raket’

De eerste reactie van Boutsen achteraf sluit naadloos aan bij die van het publiek. “Ik was vergeten hoeveel power er in deze motor zit. De auto is ook ontzettend licht, dus de acceleratie is ongelooflijk. Toen ik voor het eerst gas gaf, schrok ik en dacht: wat een raket”, zegt hij, duidelijk nog vol adrenaline. “Ik heb de gewoonte dat ik geen rem heb en uiteindelijk heb ik meerdere ronden gereden, wat betekent dat de automatismen zijn teruggekeerd”, voegt hij met een twinkeling in zijn ogen toe.

Het is niet zonder reden dat Boutsen met ‘zijn’ Arrows, in 1986 voor het laatst ingezet bij een Formule 1-race, na bijna 40 jaar is herenigd. Op het circuit langs de duinen en de Noordzee vindt de zogenoemde shakedown plaats, vergelijkbaar met een generale repetitie. Tijdens het raceweekend in Imola, van 16 tot en met 18 mei, gaat hij namelijk een historisch moment uit de Formule 1-geschiedenis herhalen in een demonstratie. Bij de Grand Prix van San Marino (tegenwoordig Grand Prix van Imola genoemd) in 1985 duwt Boutsen de Arrows zonder brandstof over de finishlijn, met een tweede plaats als resultaat door de diskwalificatie van Alain Prost. “Het is de auto met de krachtigste motor uit de Formule 1-geschiedenis, waar een bijzonder verhaal aan vastzit. Het is prachtig om dat opnieuw te kunnen vertellen en laten zien”, vindt Knoors.

Boutsen koestert goede herinneringen aan Circuit Zandvoort, dat met de nodige aanpassingen sinds 2021 na 34 jaar afwezigheid weer op de Formule 1-kalender prijkt. “Ik heb hier veel geleerd, want in 1977 en 1978 racete ik er al met de Formule ‘Fordjes’. Het is nu iets langzamer, maar nog steeds erg interessant. Er zijn technische bochten waarin een piloot het verschil kan maken.”

Vertrouwen

Op Circuit de Spa-Francorchamps liep Knoors Boutsen tegen het lijf. “Ik zei: Thierry, we zijn jouw oude auto aan het opbouwen. Zou je hem willen rijden? Je kunt je voorstellen: als je vroeger op de limiet hebt gereden en nu opnieuw de kans krijgt om dat te beleven, is dat fantastisch.”

Tijdens de shakedown breekt Boutsen zijn eerste ronde af en duikt de pitstraat in. Toeschouwers langs de pitmuur merken het op en vragen zich af of hij überhaupt nog over start-finish zal komen. Loos alarm, legt Knoors later uit. “De auto is volledig uit elkaar geweest. Bij een shakedown pakken we het voorzichtig aan. We laten hem eerst een ronde rijden en controleren dan op onder meer lekkages en losse schroeven. Daarna bouwen we stap voor stap op naar volledige rijwaardigheid.”

“Het was absoluut spannend,” erkent Knoors. “We hebben er twee jaar aan gewerkt. Je denkt dat alles in orde is, maar uiteindelijk moet het op het circuit gebeuren. We moeten nog een paar kleine dingen fijnslijpen, maar hebben er alle vertrouwen in dat we straks goed voor de dag komen.” Ook Boutsen heeft vertrouwen getankt voor de demonstratie in Imola, en niet zo’n beetje. Volgens hem is de Arrows ‘100 procent’ klaar voor de uitdaging. “Alles is grondig aangepakt en de gereviseerde motor voelt als nieuw, terwijl deze auto oorspronkelijk niet meer te rijden was”, glundert hij.

Een motorrijder is na zijn ritje over het circuit blijven wachten en vraagt beleefd of hij met ‘meneer Boutsen’ op de foto mag. Een man van ogenschijnlijk dezelfde leeftijd als Boutsen steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken en doet met trillende stem hetzelfde verzoek. Ironisch genoeg zijn het juist de kinderen in de rij die geen telefoon vasthouden, maar ouderwets met papier en pen om een handtekening vragen. Knoors ziet de brede glimlach op Boutsens gezicht en vermoedt dat die in Imola alleen maar groter zal zijn. “Daar zitten meer mensen op de tribunes en we keren terug naar het circuit waar hij met deze auto geschiedenis heeft geschreven”, sluit hij af.

In de aankomende editie van FORMULE 1 Magazine verschijnt een uitgebreid interview met Thierry Boutsen over onder meer de iconische finish in Imola. Is je nieuwsgierigheid gewekt? Deze is vanaf dinsdag 6 mei te bestellen en ligt vanaf donderdag 8 mei in de winkels.

(Matty van Wijnbergen)

(Matty van Wijnbergen)

