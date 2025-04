Honda Racing-voorzitter Koji Watanabe is apetrots op de eerste race van Yuki Tsunoda namens het team van Red Bull. De jonge Japanner, die al zijn hele carrière heeft genoten van de steun van Honda, werd in aanloop naar de GP op Suzuka overgeheveld vanuit neventeam Racing Bulls. Tijdens de trainingen boekte Tsunoda veelbelovende resultaten, al kwam hij in de kwalificatie en de race nog lang niet in de buurt van teamgenoot Max Verstappen.

“Hij (Yuki Tsunoda, red.) deed het fantastisch”, reageerde Koji Watanabe, voorzitter van de racetak van Honda, tegenover Autosport.web. “De overstap naar Red Bull zal hem helpen voor de rest van het seizoen, en ik kijk ernaar uit om hem op het podium te zien.” Watanabe onthulde dat hij Tsunoda in aanloop naar diens thuisrace nog heeft gesproken. De voorzitter wilde de Japanse belofte toen een hart onder de riem steken.

“Ik droeg hem op om kalm te blijven, maar zelf was ik allesbehalve kalm”, vertelde hij lachend. “Het is lang geleden dat ik zo nerveus ben geweest. Ik was zelfs even bang dat ik mijn nervositeit op hem zou overbrengen, maar ik was verheugd dat hij het hoofd koel kon houden.” Menig expert voorspelde dat Tsunoda – die in het verleden vaker onnodige foutjes maakte – zou bezwijken onder de druk. Een crash bleef uit, maar de 24-jarige coureur scoorde ook geen punten tijdens zijn Red Bull-debuut. Waar hij zich aanvankelijk als vijftiende kwalificeerde, kwam hij uiteindelijk als twaalfde over de streep.

‘Ontroerende’ zege van Verstappen

“Ik denk dat zijn vermogen om zijn woorden in daden om te zetten echt fantastisch is”, aldus Watanabe. “Zijn vermogen om zijn vaardigheden toe te passen, maakt hem een uitzonderlijke coureur. Daarbij beschikt hij tegenwoordig over goede communicatievaardigheden. Het stelt me gerust dat hij goed kan sparren met het management van Red Bull, en ik geloof dat dat vanzelf tot goede resultaten zal leiden.” In het verleden werd Tsunoda nog weleens bekritiseerd om zijn beperkte feedback, maar tegenwoordig zou hij zich uitstekend kunnen verwoorden tegenover het team.

Minstens zo dankbaar was de Honda-voorzitter voor het optreden van Max Verstappen. In de laatste Japanse GP van het partnerschap tussen Red Bull en Honda boekte de Nederlander een fenomenale overwinning. “Alles was perfect”, reageerde Watanabe enthousiast. “Het was bovendien zijn vierde opeenvolgende overwinning in Suzuka. Ik ben echt blij en dankbaar dat hij hier heeft gewonnen. De samenwerking met Red Bull is ons erg dierbaar geweest. We waren echt ontroerd door het optreden van Max.”

Ondanks de huidige banden met Red Bull, is Watanabe zich ervan bewust dat de Oostenrijkers vanaf 2026 – wanneer Honda in zee gaat met Aston Martin – concurrenten worden. “Dan is Red Bull onze vijand”, besloot hij.

