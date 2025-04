Voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen, die tegenwoordig furore maakt in het rallyrijden, maakte dit weekend zijn debuut in het ERC – voor de niet-ingewijden: het European Rally Championship. Samen met copiloot Renaud Jamoul nam hij deel aan de Rally Sierra Morena. Het duo tekende na dertien klassementsproeven, en een totaalafstand van liefst 210 kilometer, voor de veertiende plaats.

Op zondag, de laatste dag van de Zuid-Spaanse rally, werkte Jos Verstappen nog twee omlopen van drie proeven af, waarmee het totaal op dertien kwam. “Het ging goed,” reageerde hij na de achtste proef tegenover Verstappen.com. “In het begin lag er veel grip, maar tegen het einde werd het gladder. We gaan de notes en de opnames bekijken om te zien waar het beter kan.” De lange, negende stage viel Verstappen zwaar. “Ik moest me goed concentreren op de notes van Renaud en voorzichtig omgaan met de remmen. Vooral de hoeveelheid notes die maar blijven komen op zo’n lange proef, is compleet anders dan ik gewend ben uit de rally’s in België.” Gedurende de eerste ronde tekende hij voor P17, P15 en opnieuw P17.

‘Blijven ons ontwikkelen’

Tijdens de tweede omloop over dezelfde drie proeven noteerde Jos Verstappen respectievelijk de zestiende, de dertiende en de twaalfde tijd. “We leren telkens weer en proberen ons steeds te verbeteren,” reageerde hij. “De notes komen veel beter bij me binnen, maar er blijft nog veel te verbeteren om tijd te winnen.” In het algemeen klassement strandde hij op de veertiende plek. “We gaan er alles aan doen om ons te ontwikkelen,” besloot Verstappen. “We gaan nog een paar keer testen, ter voorbereiding op de gravelrally in Hongarije. Het is een flinke leercurve, maar daarom zijn we hier.”

De Rally Sierra Morena werd gewonnen door de Russisch-Bulgaarse Nikolay Gryazin, met copiloot Konstantin Aleksandrov.

Jos Verstappen en Renaud Jamoul in actie in de Skoda Fabia RS Rally2 (Verstappen.com)

