Jos Verstappen is uitgevallen in de ERC Rally van Polen met de finish nagenoeg in zicht. De vierde ronde van het European Rally Championship (ERC) mondt zo uit in een deceptie, maar de 53-jarige rallycoureur ziet vooral het positieve van het raceweekend in. “We blijven leren door meer gravelrally’s te rijden.”

Niet ver van de finish op de laatste stage ging het mis: de Škoda Fabia RS Rally2 raakte een dikke kei, waardoor de auto onbestuurbaar werd. Daarmee kwam er voor Jos Verstappen en zijn vaste copiloot Renaud Jamoul een onfortuinlijk einde aan de ERC Rally van Polen.

Toch kijkt de Nederlander terug op een leerzaam weekend op het Poolse gravel. Aan het einde van de zaterdag, na acht verreden stages, stond de vader van Max Verstappen op de vijftiende plaats in het algemeen klassement. “We hebben vooruitgang geboekt, want we waren op elke stage zo’n tien seconden sneller”, zei hij direct na afloop tegenover Verstappen.com.

Progressie

Vandaag stonden er zes stages op het programma: Mikolajki (7,2 km), Pozezdrze (20 km) en Gmina Mrągowo (15,2 km) werden elk twee keer verreden. In de eerste omloop eindigde Jos Verstappen twee keer als P26 en één keer als P27, waarna hij terugviel naar de zestiende plaats in het klassement. “We gingen telkens als eerste over het parcours. Het gaat erom de stages te leren kennen, zodat het hopelijk de tweede keer beter gaat”, benadrukt Verstappen. “De auto voelde goed aan, de balans is goed. Het zijn echt mooie proeven, maar we hadden onze moeilijke momentjes. Er is veel te leren, maar ik geniet ervan.”

In de tweede omloop, nadat Verstappen al de nodige ervaring had opgedaan, ging hij aanzienlijk harder. Dat resulteerde in een P19 en een P15, waarmee hij zich terugknokte naar de vijftiende plaats in het klassement. “Dit was de tweede keer over deze stages dus dat helpt veel”, concludeert Verstappen. “Er zijn meer sporen en er is meer grip. Het is leuker en ik kan wat meer pushen. We hebben de notes wat aangepast en gingen veel sneller dan de eerste keer. Ik ben blij met de progressie die we geboekt hebben. We blijven leren door meer gravel rally’s te rijden.”

