Jos Verstappen is zondag voortijdig uitgeschakeld in de Rally van Wallonië na een zware crash in de ochtend. De Nederlander raakte tijdens de eerste klassementsproef van de slotdag van de weg, waarna zijn Škoda Fabia RS Rally2 over de kop sloeg. Verstappen en zijn co-piloot Jasper Vermeulen bleven daarbij ongedeerd.

Volgens de organisatie van de Rallye des Wallonie vond het incident plaats kort na de start van de eerste proef van de dag. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien dat de auto van Verstappen zwaar beschadigd ondersteboven naast het parcours tot stilstand kwam. Medische controle wees uit dat zowel de coureur als zijn navigator in orde waren, maar hervatten was geen optie.

De crash betekende een abrupt einde van een rallyweekend dat juist in de lift zat voor Verstappen. Na de eerste dag stond hij derde in het algemeen klassement, ondanks eerdere tegenslag. Op zaterdag liep hij een tijdstraf van veertig seconden op wegens een snelheidsovertreding op de verbinding, waardoor een snelste tijd in de openingsproef werd omgezet in een zeventiende plaats. Vervolgens wist Verstappen zich knap terug te vechten richting het podium. Extra bijzonder was dat Verstappen dit weekend niet met zijn vaste navigator reed. Renaud Jamoul moest verstek laten gaan na een enkelbreuk en werd vervangen door Jasper Vermeulen.

Bekijk hier de video van Formule 1 Paddockpraat met Jos Verstappen over de rallysport:

Lees hier alles over GP Miami

