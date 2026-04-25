Jos Verstappen heeft zaterdag een bewogen eerste wedstrijddag in de Rally van Wallonië afgesloten op de derde plaats. De rally, meetellend voor het Belgisch Rally Kampioenschap (BRC), begon voortvarend voor de vader van Max Verstappen, maar een tijdstraf van veertig seconden dwong hem al vroeg tot een inhaalrace. Ondanks de tegenslag blijft Verstappen senior strijdvaardig. “Het is ontzettend spannend, maar we geven niet op,” zee hij.

De 43e editie van de Rallye des Wallonie begon sterk voor Jos Verstappen, die in de eerste klassementsproef namelijk de snelste tijd noteerde. Die prestatie werd echter snel tenietgedaan door een straf voor een snelheidsovertreding op de verbinding, waardoor hij terugviel naar de zeventiende plaats. Vanaf dat moment stond de rest van de dag in het teken van schade beperken en plaatsen goedmaken.

Jos Verstappen rijdt dit weekend noodgedwongen met een andere navigator. Zijn vaste co-piloot Renaud Jamoul moest afzeggen na een enkelbreuk en werd vervangen door Jasper Vermeulen. Ondanks die last-minute wijziging bleek de samenwerking direct effectief. “Voor Jasper is het de eerste keer dat hij met Engelse notes werkt, maar het ging goed,” verklaarde Verstappen na de eerste proef op Verstappen.com. “De auto voelt goed en de eerste indruk is positief.”

Inhaalrace Jos Verstappen

De inhaalrace verliep gestaag. Na negen klassementsproeven was Verstappen opgeklommen naar de vierde plaats, waarna hij door een uitvalbeurt van concurrent Thomas Anacleto verder opschoof naar P3. Aan het einde van de eerste wedstrijddag bedraagt zijn achterstand op leider Adrian Fernémont iets meer dan zeven seconden richting de tweede plaats, terwijl zondag nog negen proeven op het programma staan.

“Het moet nog beter kunnen,” concludeerde Verstappen. “Alleen is Adrian ook goed in vorm. We blijven pushen, want de wedstrijd is nog lang.”

