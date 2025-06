Niet alleen zoon Max Verstappen staat dit weekend aan de start van een race. Ook Jos Verstappen is achter het stuur gekropen, en wel voor de ERC Rally van Polen. De rallycoureur sloot de eerste dag van de vierde ronde van het European Rally Championship (ERC) af als vijftiende. “We doen ook hier weer veel ervaring op”, blijft de Nederlander positief.

Verstappen senior doet aan de rally mee samen met zijn vaste copiloot Renaud Jamoul. De eerste kwalificatiestage en klassementsproef werden al op de vrijdag verreden, terwijl op de zaterdag zeven proeven over drie verschillende stages én de kwalificatiestage op het programma stonden. Na de eerste omloop stond Verstappen als zestiende in het algemeen klassement. De coureur deed echter al gauw ervaring op en kon zo verbeteren na de tweede omloop. Verstappen werd zelfs tweede tijdens de korte proef Mikolajki Arena. Zo sloten de Nederlandse coureur en Renaud de zaterdag af als vijftiende. De Letse coureur Martins Sesks gaat aan de leiding.

‘Veel te leren’

“Het was een grote uitdaging, omdat we de stages niet kennen”, vertelt Verstappen aan Verstappen.com. “Maar het rijden op zand en gravel bevalt me wel en de auto voelde goed aan. We doen ook hier weer veel ervaring op en leren veel, zodat het volgend jaar als we hier terugkomen hopelijk beter gaat. Het is moeilijk, je hebt veel vertrouwen nodig, maar daarom zijn we hier. Het is een groot leerproces dat we doorlopen en waar we hopelijk het beste van maken.”

Ook Verstappen zelf merkte al dat zijn tweede omloop een stuk beter ging, nadat hij bekend was met het terrein. “We hebben vooruitgang geboekt, want we waren op elke stage zo’n tien seconden sneller. Het ging al wat beter, ondanks dat er nog veel progressie te halen is. Ik moet veel aantekeningen verwerken, daar heb ik hier nog moeite mee. Er is veel te leren.” Op zondag gaat de ERC Rally van Polen door, en staan er nog zes stages op het programma.

Jos Verstappen en copiloot Renaud Jamoul staan vijftiende na de eerste dag van de ERC Rally van Polen (Foto’s/Bron: Verstappen.com)

