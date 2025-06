Nog maar één strafpunt, en Max Verstappen moet een race lang aan de zijlijn staan. De Nederlander staat na zijn aanvaring met George Russell tijdens de GP Spanje op elf van de twaalf toegestane strafpunten. De viervoudig wereldkampioen mag daardoor, in de woorden van Helmut Marko, ‘niets fout’ doen in Canada. Anders zou hij nog wel eens de thuisrace van Red Bull kunnen missen. Hoewel ook Christian Horner natuurlijk dat scenario wil vermijden, onthult de teambaas dat Red Bull wel alvast voorbereid is.

Mocht Max Verstappen onverhoopt toch nog een strafpunt krijgen tijdens het Grand Prix-weekend van Canada, dan is Red Bull in ieder geval alvast voorbereid op een thuisrace zonder hun stercoureur. “Ten eerste, is het natuurlijk een situatie die we heel erg graag zouden vermijden”, vertelt teambaas Christian Horner tegen Sky Sports. “Maar als het toch gebeurt, dan hebben we genoeg coureurs achter de hand. We kunnen er zeker mee omgaan, als het gebeurt.”

Onder meer Liam Lawson en Isack Hadjar, huidige coureurs van zusterteam Racing Bulls, zouden beide een optie kunnen zijn om Verstappen te vervangen. Ook kan Red Bull kiezen om Racing Bulls-reservecoureur Ayumu Iwasa of de 17-jarige Arvid Lindblad, die net zijn superlicentie op zak heeft, in de RB21 te laten plaatsnemen.

Beste Red Bull-coureur ooit

Ondanks dat Red Bull voorbereid is op een eventuele schorsing van Verstappen, is het voor adviseur Helmut Marko ‘een rampscenario’. “Max is de beste coureur die we (Red Bull, red.) ooit hebben gehad”, vertelde de Oostenrijker aan BBC The Inside Track. “Hij ontwikkelt zich alsmaar door. Ik zie ook nog geen einde aan zijn progressie. Hij weet altijd iets extra’s te brengen. Vorig jaar de race in Brazilië op nat wegdek, van de zeventiende naar de eerste plaats”, blikt Marko terug op de magistrale inhaalrace van Verstappen. “Hij wordt sneller met minder risico en meer kalmte. Hij hoeft niet elke ronde te pushen, hij is echt ontspannen. Maar als het erop aankomt, levert Max.”

