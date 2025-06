Max Verstappen toonde zich vrijdag in Montreal na de eerste trainingsdag voor de GP van Canada gematigd tevreden. “Het was een positieve dag voor ons”, zo klinkt het na de tweede sessie, die hij als negende had afgesloten. In de eerste vrije training, eerder op de dag, was de viervoudig wereldkampioen van Red Bull nog de snelste geweest.

“Het ging eerlijk gezegd redelijk goed. In VT1 voelden we ons best goed in de auto, maar VT2 was om andere redenen wat lastiger”, zo vertelde hij.

Verstappen: “Er was wat minder balans en we voelden ons wat minder op ons gemak in de auto, wat we moeten onderzoeken. Maar over het algemeen denk ik dat het een positieve dag voor ons was. Als we het weer kunnen krijgen zoals het voelde in FP1, dan gaat het goed. Zaterdag zien we wel hoe de kwalificatie verloopt. Er is met VT3 nog één sessie om het goed te krijgen, we moeten het gewoon in een goed venster krijgen en dan kunnen we zien hoe ver we kunnen komen in de kwalificatie.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.