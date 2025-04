Jos Verstappen kon Max Verstappen’s eerste overwinning van het seizoen op Suzuka niet bijwonen. Dit weekend maakt hij zijn debuut in het European Rally Championship en miste daardoor het einde van de Grand Prix van Japan. Terwijl hij in zijn rallyauto zat, werd hij door een interviewer op de hoogte gebracht van de uitslag. En dat nieuws kon hem wel bekoren!

Jos Verstappen debuteert dit weekend in het European Rally Championship. “Een hele goedemorgen voor jou. Wil je de uitslag van de Grand Prix weten”, vroeg een interviewer van het ERC-kanaal terwijl Verstappen senior met ronkende motoren in zijn rallyauto zat. “Oké”, zei hij met een glimlach. “Max heeft de Grand Prix van Japan gewonnen”, werd hem het heuglijke nieuws meegedeeld.

“Dat is heel goed. Dat is heel belangrijk”, zei Verstappen onmiddellijk met een glimlach van oor tot oor. De rallycoureur kon slechts een deel van de race volgen, waardoor het voor hem nog spannend was of zijn zoon de eerste plaats over de streep zou trekken. “We waren net aan het kijken vlak voor het podium, maar we konden de laatste veertien ronden niet zien”, zei hij. “Het is goed. Deze overwinning is goed”, sloot een zichtbaar trotse vader af.



