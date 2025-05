Thierry Boutsen zorgt in 1985 voor een iconisch moment in de F1-geschiedenis. Tijdens de GP van Imola komt de Belg als derde over de finish. Lopend, welteverstaan. Veertig jaar later keert Boutsen (67) terug naar het circuit, waar hij zaterdagmiddag in de aanloop naar de GP van Emilia-Romagna in Imola symbolisch zijn Arrows-BMW A8 van toen nogmaals over de streep zal duwen. “Ik vind het erg spannend.”

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid en exclusief interview met Thierry Boutsen, waarin hij onder andere terugkijkt op de historische race van 1985. Lees hieronder alvast een passage uit het interview.

In Imola komt komend weekend de historie weer even tot leven komt, als u herenigd wordt met de Arrows van 1985, met dank aan Arie Ruitenbeek van BMW Dusseldorp en Ernest Knoors van Parabolica, die de auto heeft opgeknapt.

“Ik moet u bekennen, ik vind het heel spannend. En geweldig tegelijk, want ik heb zoveel plezier met deze auto gehad. Zoveel mooie herinneringen, zeker ook in Imola. Ik kwam als derde over de finish, maar werd uiteindelijk gekwalificeerd als tweede doordat de aanvankelijke winnaar Alain Prost uit de uitslag werd geschrapt. Het betekende mijn eerste podium in de Formule 1. En dan ook nog eens een iconische finish. Ik heb de auto de laatste vijftig meter geduwd. Of ik dat nu ook weer zo ga doen? Dat is wel de bedoeling. Ik ga het proberen…”

Brandstof sparen

Hoe ging dat precies in 1985, dat duwen?

“We hadden destijds één knop in de cockpit, voor de boost pressure, en een toerenteller. Verder niets. We wisten niet hoeveel benzine we verbruikten. Ik herinner me nog dat ik de hele race zo langzaam mogelijk had gereden om brandstof te sparen, ook in de wetenschap dat het benzineverbruik in Imola altijd heel hoog is. Die aanpak werkte prima. Tot vijftig meter voor de finish…”

Lees ook: Longread: Ernest Knoors wekt Arrows uit 1985 weer tot leven

En toen? Gordels los en duwen maar?

“Jazeker! Het gebeurde allemaal bewust. Ik kende de regels en wist dat de coureur de auto niet mocht duwen, behalve als de auto zich in een gevaarlijke positie bevond. Toen de auto stilviel heb ik ‘m bewust op de baan gelaten en niet bijvoorbeeld in het gras geparkeerd, zodat ik ‘m daarna mocht duwen. Ik had dit scenario in de slotronde al in mijn hoofd zitten. En de truc werkte, noem het een spontane strategisch beslissing.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

Lees het volledige en exclusieve interview met Thierry Boutsen in de nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.