De Formule 1 staat aan de vooravond van de grootste revolutie in haar geschiedenis. Met het nieuwe reglement verandert namelijk alles: het concept van de auto, de afmetingen, het gewicht en de hele aandrijving. Een complete herschikking van de grid volgt, waarbij veel te winnen valt voor wie de nieuwe regels het beste begrijpt.

We nemen afscheid van DRS (Drag Reduction System) en de coureurs krijgen drie nieuwe wapens toebedeeld: Active Aero, Overtake Mode en Boost Mode.

Active Aero

Dit lijkt op DRS waarbij de vleugel openklapt, maar werkt nu op zowel de achter- als de voorvleugel. Bovendien kan dit nu in elke ronde worden toegepast, ongeacht of je dicht op een andere auto rijdt. Waar DRS primair een inhaalhulpmiddel was, is het nieuwe actieve aerosysteem voornamelijk ontworpen om energie te besparen, aangezien het verminderen van luchtweerstand op rechte stukken essentieel is voor efficiënt energiegebruik. Dit haakt ook weer in op de nieuwe motoren die minder krachtig zijn. Verwacht wordt overigens wel dat de topsnelheid nu hoger zal liggen dan in voorgaande jaren.

Er zijn twee standen: Straight Line Mode en Corner Mode. In de Straight Line Mode openen de voor- en achtervleugels om de totale luchtweerstand te verminderen. Omdat deze modus op meerdere punten in de ronde te gebruiken is, is ervoor gekozen dat beide vleugels openen. Anders ontstaat er onbalans in de auto, wat kan leiden tot overstuur. Door beide vleugels te openen, wordt die balans hersteld. In de tweede modus, de Corner Mode, hebben de voor- en achtervleugel weer de normale stand (hoge neerwaartse druk) voor een betere bochtensnelheid.

Active Aero is dus beschikbaar voor elke coureur, in elke ronde, ongeacht of ze in de buurt van een concurrent rijden. De coureurs openen handmatig de vleugels voor elke zone. De FIA geeft vooraf bepaalde punten aan op het circuit waar dit mogelijk is (rechte stukken met een minimale lengte). Net als bij DRS kunnen coureurs de vleugels handmatig sluiten, maar ze sluiten ook automatisch als ze remmen of het gas loslaten.

Overtake Mode

Dit is de vervanging van DRS. Wanneer je binnen een seconde van een andere coureur rijdt, drukt de coureur op de knop en krijgt extra energie vanuit de batterij. In tegenstelling tot DRS mag je deze energie over de hele ronde verdelen. Je kunt het in één keer inzetten, of verdelen in kleinere boosts. Dat wordt een strategisch spel, ook omdat je moet zorgen dat je de batterij daarna weer oplaadt.

Boost Mode

Coureurs kunnen op elk moment tijdens een ronde op een knop drukken om extra energie vrij te maken uit de elektromotor, mits er uiteraard voldoende energie in de batterij beschikbaar is. Net als bij Overtake Mode kun je dit verdelen in kleinere porties, of volledig inzetten om een andere coureur aan te vallen of om te verdedigen. Dit maakt het racen strategischer en kan zorgen voor meer spanning en gevechten op de baan. Ook de tactiek wordt belangrijker. Stel er komt een safety car en je batterij is niet vol genoeg, dan kun je bij de herstart zomaar het haasje zijn.

