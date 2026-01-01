De Formule 1 zit vol technische snufjes waar zelfs doorgewinterde fans duiding bij nodig hebben. Daarom gaven we jullie de kans om in FORMULE 1 Magazine je brandende vragen daarover te stellen aan onze experts Ernest Knoors en Rob van den Heijkant. Zij doken in de materie en geven heldere, begrijpelijke antwoorden. Vandaag een interessante vraag over het remmen.

Loek Bosman vraagt zich af: “We horen altijd dat de coureurs een behoorlijke kracht moeten zetten om te remmen. Ik vraag me af waarom dat nog altijd zo is. Het is natuurlijk redelijk eenvoudig om een rembekrachtiging te installeren waardoor een rem een soort knopje zou worden. Geeft het ontbreken van deze bekrachtiging echt zo veel extra gevoel die niet kan worden geëvenaard mét rembekrachtiging?”

Ernest Knoors geeft antwoord: “De coureurs gebruiken wel deels rembekrachtiging, maar het gevoel tijdens het remmen is inderdaad heel belangrijk. Je moet voelen wat de rem en de banden doen tijdens het aanremmen. Hetzelfde geldt overigens voor de stuurbekrachtiging. Tegenwoordig bij personenwagens is dit zo licht, dat je eigenlijk niet meer voelt wat de band doet. Vergelijk dat maar met oudere auto’s zonder stuurbekrachtiging. Daarbij had je een veel directer gevoel. Dat is bij de remmen in de F1 ook. Je moet dit perfect kunnen doseren en ook in je rempedaal voelen of je banden gaan blokkeren of niet. Deze subtiele feedback tijdens het remmen, maar ook wanneer je tijdens het sturen merkt dat je de grip verliest, moet je behouden. Daarom zijn deze systemen niet overbekrachtigd.”

Geen verzuurde benen tijdens het remmen

“En bij het remmen in de F1 is het ook weer niet zo dat de coureurs zo veel kracht moeten zetten dat ze vermoeide of verzuurde benen krijgen. Als je remt, schuift je lichaam namelijk vanzelf wat naar voren en deze kracht gebruik je daar ook voor. Bovendien zijn je beenspieren natuurlijk ook veel sterker dan je armspieren.”

