De Formule 1 zit vol technische snufjes waar zelfs doorgewinterde fans duiding bij nodig hebben. Daarom gaven we jullie de kans om in FORMULE 1 Magazine je brandende vragen daarover te stellen aan onze experts Ernest Knoors en Rob van den Heijkant. Zij doken in de materie en geven heldere, begrijpelijke antwoorden. Vandaag alles over het balanceren van de banden in de F1.

Deze vraag komt van Maikel van As: “Hoe worden de banden in de F1 gebalanceerd? En hoe zit dat met eventueel extra gewicht in relatie tot de overige teams? Ik kan me niet voorstellen dat in een sport waarin elke gram telt, de teams het prima vinden als er plakken lood op de velg geplakt worden en hierdoor met extra gewicht de race of kwalificatie gaan aanvangen.”

Minimale gewichten

Ernest Knoors geeft antwoord: “Ook in de F1 is balanceren zeker nodig. Ze rijden met hoge snelheden en dan wil je natuurlijk geen onbalans in de auto hebben. Maar in deze sport worden geen stalen velgen gebruikt zoals bij personenauto’s. Formule 1-velgen zijn gemaakt van een legering die bestaat uit aluminium en magnesium en zijn hierdoor superlicht. Daarom heb je ook maar weinig gewicht nodig om ze te balanceren, dit is vrijwel verwaarloosbaar. Bovendien zijn de toleranties waarmee deze velgen worden gemaakt veel kleiner dan voor de consumentenmarkt. Ook mede daardoor hoeft er maar met minimale gewichten te worden gewerkt om de wielen te balanceren.”

