Een nieuw reglement. De kans waar elke engineer op heeft gewacht. Want in het eerste jaar, voordat iedereen elkaars huiswerk heeft overgeschreven, ligt de baan nog open. Technisch analist Rob van den Heijkant schijnt zijn licht op de prille aerodynamische vondsten van dit seizoen.

Neem bijvoorbeeld het bodywork. Ieder team heeft een andere variant gemaakt, de diversiteit aan oplossingen is opvallend groot. Het bodywork zelf doet overigens niet veel qua downforce. Het is eerder een obstakel voor de luchtstroom. Qua vorm kun je er wel voor zorgen dat het de lucht naar buiten duwt, met name de vuile lucht van de voorkant, zoals de banden. Dat wil je niet bij de diffuser en achtervleugel hebben. Met een breed bodywork duw je die lucht daar weg.

Maar bij Audi hebben ze juist weer een heel smal bodywork, een beetje zoals de zeropod-concept van Mercedes een paar jaar geleden. Bij de voorkant van de vloer hebben ze een paar mooie oplossingen zitten om de stroming te verbeteren naar de diffuser met meerdere vinnen. Ze hebben een paar extra slots in de vloer zitten aan de voorkant die de andere teams weer niet hebben. Ze hebben daar nu net wat extra ruimte om te spelen met de stroming om dit om de auto heen te buigen.

Buiten de gebaande paden

Uiteindelijk is dit alles precies wat een nieuw reglement moet doen: engineers dwingen om buiten de gebaande paden te denken. De oplossingen die we nu zien zijn nog pril. Sommige zullen verdwijnen, andere zullen worden gekopieerd. Maar dit moment, wanneer iedereen nog een andere richting op gaat, is waar de technische schoonheid van de Formule 1 ligt. Geniet er dus nu van.

De rest van dit artikel over de aerodynamische vondsten, waarin Rob onder andere zijn visie geeft op de ‘macarena-vleugel’ van Ferrari, lees je in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. Dat nummer, met rivaliteit als overkoepelende thema, ligt nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.