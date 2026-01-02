De Formule 1 zit vol technische snufjes waar zelfs doorgewinterde fans duiding bij nodig hebben. Daarom gaven we jullie de kans om in FORMULE 1 Magazine je brandende vragen daarover te stellen aan onze experts Ernest Knoors en Rob van den Heijkant. Zij doken in de materie en geven heldere, begrijpelijke antwoorden. Vandaag een bijzondere vraag over het aerodynamisch oppervlak van een F1-wagen.

Martijn Stam vraagt zich af: “In andere sporten wordt er veel gebruik gemaakt van lucht als aerodynamisch ‘onderdeel’. Denk aan een golfbal waar de kleine putjes zorgen voor aerodynamica, of de sharkskin bij bijvoorbeeld zwemmers. Is er in de F1 ook geëxperimenteerd met het ‘vasthouden’ van lucht om de windstromen met minder luchtweerstand over de auto te laten glijden? Of moet een F1 juist auto een glad oppervlakte hebben?”

Dit is het antwoord van Rob van den Heijkant: “Deze techniek wordt meestal gebruikt bij voorwerpen die veel luchtweerstand produceren en waarbij lucht van laminair naar turbulent omslaat. Dit fenomeen veroorzaakt namelijk veel weerstand. Door de lucht al voor dit omslagpunt turbulent te maken, door bijvoorbeeld putjes of een sharkskin, blijft de turbulente lucht voor een langere tijd dichter bij het oppervlakte liggen en heb je uiteindelijk minder luchtweerstand. Maar Formule 1-auto’s zijn eigenlijk rijdende vleugels. Er vindt daarom bijna geen omslag plaats naar turbulente stroming en dus zijn zulke maatregelen niet nodig. En laminaire stroming geeft altijd minder weerstand dan turbulente stroming. De weerstand van een golfbal is bijvoorbeeld al 10 keer zo groot als die van een vleugel met dezelfde doorsnede.”

