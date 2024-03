Alex Albon denkt niet dat de veranderde kalender gaat helpen om de Formule 1 milieuvriendelijker te maken. Dat zei de coureur van Williams bij een evenement met fans in hartje Melbourne.

De Formule 1 wil in 2030 klimaatneutraal zijn. “Een goed streven”, aldus Albon. “En de instanties doen daarvoor ook echt hun best, de teams en allerlei andere betrokkenen ook. Maar of het veranderen van de kalender helpt, kun je je afvragen.”

Hij legt uit waarom de Formule 1 volgens hem er niet per se milieuvriendelijker op wordt: “De race in Japan is naar voren gehaald, die staat dit jaar gepland vóór de teruggekeerde Grand Prix van China. Goed bedacht in theorie. Alleen blijkt in de praktijk dat je er niet minder vaak van gaat vliegen. Ik ga bijvoorbeeld dan naar Australië, zoals nu, en weer terug naar Engeland. Dan naar China, en terug naar Engeland. En inderdaad, dan naar Japan en terug naar Engeland.”

Voor een coureur betekent het vooral vaker een jetlag. Maar daar klaagt Albon niet over. “Daarin word je goed begeleid. Ik heb bijvoorbeeld een heel schema gekregen van mijn perfomance coach. Dat gaat over welke voeding en wanneer, hoeveel cafeïne je inneemt en op welke momenten. En ook je slaappatroon, dat brengen we allemaal in kaart.”

Het levert soms gekke taferelen op, vertelt hij. “Zit je in een vliegtuig met een zonnebril op. Niet omdat we diva’s zijn, maar omdat het helpt bij een druk schema als dit.”

De Grand Prix van Australië is voor de de Formule 1-coureurs de derde race van het seizoen. De door Albon gememoreerde race in Japan volgt begin april. Twee weken daarna is het dan vervolgens tijd voor de wedstrijd in China. Die Grand Prix keert na een afwezigheid van vijf jaar terug op de kalender van de Formule 1.