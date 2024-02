Haas trok vrijdag de doeken van hun F1-bolide voor 2024. Het is daarmee de eerste constructeur die een inkijkje durft te geven in hun wapen voor het komende seizoen. In een video die Haas deelt op sociale media onthult het in de eerste plaats de kleurstelling van de nieuwe VF-24, voor aerodynamische ontwikkelingen moeten we nog even geduld hebben.

De VF-24 doet voorlopig alleen digitaal zijn intrede, op 11 februari kunnen we genieten van de eerste, echte beelden. Dan wordt de auto van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg losgelaten op het circuit van Silverstone en kunnen we de auto eens echt onder de loep nemen. Naar verwachting is de echte versie een evolutie van de VF-23, de auto waarmee het team vorig jaar deelnam aan het wereldkampioenschap.

Zei er iemand carbon?

De kleurstelling van de Haas-bolide lijkt op het eerste gezicht weinig veranderd. Wat wel opvalt is dat het team afscheid heeft genomen van veel witte accenten, ten gunste van een hele hoop kaal carbon. Ook vanaf het bovenaanzicht is de auto nu overwegend zwart.

Bovenaanzicht van de VF-24 (Haas)

Tijd voor verbetering

Het Amerikaanse team dwarrelde vorig seizoen onderaan in het constructeurskampioenschap. Ze doen sinds 2016 mee in de Formule 1. In 2018 gooide ze met de VF-18 voor het eerst hoge ogen toen ze de vijfde plek wisten te bemachtigen in het kampioenschap. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan voor de Amerikanen. Haas heeft de laatste paar jaar moeite met het bouwen van competitieve auto’s, iets wat voormalig teambaas tevens mediasensatie Günther Steiner de kop heeft gekost. Hij werd begin dit jaar ontslagen op basis van de wanprestaties van het team.

Detailafbeelding van de VF-24 (Haas)