Ferrari heeft als eerste team aangekondigd wanneer de nieuwe auto onthuld zal worden. Op 13 februari 2024 zal de Italiaanse renstal de auto van volgend seizoen tonen.

Met de aankondiging van de onthulling is Ferrari het eerste team dat de presentatie bekendmaakt. De auto heeft op dit moment nog geen naam. Hij zal de SF-23 opvolgen, die het afgelopen seizoen de eer had om als enige auto naast Red Bull een race te winnen.

Het nieuwe ontwerp zal in veel opzichten meer op het ontwerp van Red Bull lijken, zoals aan het einde van dit seizoen ook al het geval was. Bij het ingaan van de nieuwe aerodynamische regels in 2022 had Ferrari nog een wezenlijk ander concept dan Red Bull, maar al snel bleek dat niet het juiste idee te zijn. De onthulling van Ferrari zal redelijk kort voor de start van het seizoen zijn. Slechts acht dagen later, op 21 februari, beginnen de testdagen in Bahrein al.

An important date for your diaries…



2O24 loading ⏳ pic.twitter.com/z763D555jJ — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 18, 2023

